Đua chó xoáy ở Phú Quốc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1 triệu đồng. Mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng.Đối với đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó, sản phẩm đặt cược dựa trên thứ hạng của ngựa đua, chó đua khi về đích trong cuộc đua ngựa, đua chó do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tổ chức.Đối với đặt cược bóng đá quốc tế, sản phẩm đặt cược dựa trên tỷ số của trận đấu, hiệp đấu, các sự kiện xảy ra trong trận đấu và thứ hạng trong giải đấu.Trận đấu, giải đấu được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải là các trận đấu, giải đấu thi đấu bóng đá quốc tế được Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) công bố, phê chuẩn.Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh mục các trận đấu, giải đấu thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.Người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.Nghị định cũng quy định rõ các đối tượng không được phép tham gia đặt cược: Không thuộc đối tượng nêu trên; cán bộ quản lý, điều hành, nhân viên và bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tham gia đặt cược của chính doanh nghiệp mình tổ chức; các thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua và bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của các thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua tham gia đặt cược các cuộc đua ngựa, đua chó mà mình thực hiện nhiệm vụ giám sát; các nài ngựa, cầu thủ, trọng tài và bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của nài ngựa, cầu thủ, trọng tài tham gia đặt cược vào các cuộc đua, trận đấu và giải thi đấu mà mình tham dự, điều khiển.Về tỷ lệ trả thưởng, đối với phương thức trả thưởng cố định, tỷ lệ trả thưởng phụ thuộc vào tỷ lệ cược và duy trì tỷ lệ trả thưởng kế hoạch ở mức tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé đối với từng loại hình sản phẩm đặt cược.Đối với phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu, tỷ lệ trả thưởng kế hoạch do doanh nghiệp xây dựng ở mức tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé đối với từng loại hình sản phẩm đặt cược.Việc tổ chức đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó do doanh nghiệp quyết định nhưng phải đảm bảo tần suất tối đa không quá 3 ngày mỗi tuần. Thời điểm kết thúc các cuộc đua ngựa, đua chó để kinh doanh đặt cược phải trước 23 giờ của ngày tổ chức đặt cược đua ngựa, đua chó.Thời điểm bắt đầu và kết thúc nhận đặt cược phải đảm bảo các điều kiện: Đối với đặt cược đua ngựa, đua chó, thời điểm bắt đầu nhận đặt cược từ người chơi của từng cuộc đua không vượt quá 12 giờ trước khi cuộc đua bắt đầu và thời điểm kết thúc nhận đặt cược của từng cuộc đua tối thiểu là 1 phút trước khi cuộc đua đó bắt đầu; đối với đặt cược bóng đá quốc tế, thời điểm bắt đầu đặt cược kể từ khi Ban tổ chức sự kiện công bố lịch, địa điểm thi đấu và thời điểm kết thúc nhận đặt cược tối thiếu là 5 phút trước khi sự kiện đặt cược đó kết thúc./.