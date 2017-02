Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: Kyodo)

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ah n​gày 13/2 đã lên án Triều Tiên tìm cách phát triển năng lực tên lửa thông qua "các vụ phóng thử không ngừng."Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về động thái này của Bình Nhưỡng.Ông Hwang đưa ra phát biểu trên tại một cuộc họp nội các sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc​ cùng ngày ra tuyên bố lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên vào ngày 12/2 vừa qua cũng như vụ thử hồi tháng 10/2016.Quyền Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên "là hành động khiêu khích, đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á cũng như thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và bất chấp các cảnh báo của cộng đồng quốc tế."Ông Hwang cũng chỉ thị các thành viên Nội các Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế và các nước đồng minh để gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Hiện Triều Tiên đang phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.Trong vụ phóng mới nhất ngày 12/2 vừa qua, Triều Tiên thông báo tên lửa được phóng là một tên lửa đạn đạo tầm trung mới có tên Pukguksong-2 sử dụng nhiên liệu rắn, phiên bản mới của loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.Tên lửa này đã bay được khoảng 500 km và đạt độ cao khoảng 550 km. Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, tên lửa này có tầm bắn hơn 2.000 km.Trong vụ phóng hồi tháng 10/2016, Triều Tiên đã thử tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan, có tầm bắn thiết kế từ 3.000-4.000 km.Vụ thử tên lửa nói trên của Triều Tiên đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cảnh báo áp dụng thêm "những biện pháp trừng phạt mạnh" đối với Bình Nhưỡng, trong khi Nga và Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và không có bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.Phản ứng về các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/2 dẫn lời Phó Tổng Thư ký Ủy ban Olympic của Triều Tiên Kang Ryong-gil cho rằng các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an liên quan đến các vụ thử hạt nhân và tên lửa đã cản trở sự phát triển thể thao của nước này.Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên dự định tham gia Đại hội Thể thao châu Á mùa Đông Sapporo 2017, dự kiến diễn ra từ ngày 19-26/2 tại Nhật Bản.Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép các vận động viên và quan chức Triều Tiên vào Nhật Bản để tham dự đại hội dù nước này đang áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Triều Tiên./.