Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt; chủ công trong tuần tra kiểm soát, xử lý, giải tỏa các điểm, tụ điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt là một trong nhiệm vụ cơ bản được Đại tá Đào Thành Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giao cho Đội Cảnh sát giao thông đường sắt, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67), Công an thành phố Hà Nội trong lễ ra mắt của lực lượng này, diễn ra ngày 21/7.Theo nhiệm vụ được giao, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt tập trung thực hiện công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình trật tự, an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông trên tuyến, địa bàn đường sắt; đồng thời, mở hồ sơ quản lý nghiệp vụ đối với các ổ nhóm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội để phục vụ công tác đấu tranh, giải quyết.Lực lượng này cũng chủ động nghiên cứu, đề xuất triển khai các biện pháp, giải pháp kiểm tra, giám sát trật tự, an toàn giao thông đường sắt; đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến, địa bàn đường sắt được phân công.Theo Đại tá Đào Thành Hải, bên cạnh những nhiệm vụ trên, lực lượng Cảnh sát giao thông đường sắt sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát an toàn công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa theo quy định; đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý, cưỡng chế, giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn đường sắt, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đường sắt, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội đường sắt...Thời gian qua, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra khá phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, đặc biệt là từ các đường ngang dân sinh bắc qua đường sắt; đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến này.Mới đây, sáng 15/7, tại Km12+500 đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (Hà Nội), chiếc xe taxi đi hướng Thường Tín băng qua đường ngang dân sinh đã va chạm với tàu hỏa SE5 đầu máy 946 đi theo chiều Văn Điển-Thường Tín, hậu quả là tài xế xe taxi bị thương nặng phải nhập viện.Trước đó, vào ngày 3/7, chiếc xe tải chở gạch biển kiểm soát 30L-3354 do tài xế Phạm Văn Hùng (52 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển khi lưu thông trên tuyến đường liên thôn Ấp Chùa, xã Tân Minh (huyện Sóc Sơn) đã bị tàu chở khách mang số hiệu 1902 di chuyển theo hướng Thái Nguyên-Hà Nội lao tới và đâm trúng. Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong.Đáng chú ý, theo một số người dân, tại khu vực đường ngang có biển cảnh báo nhưng không có gác chắn. Khi đoàn tàu gần lưu thông tới khu vực này, tàu đã kéo còi nhưng chiếc xe tải vẫn cố vượt qua nên xảy ra tai nạn./.