Để tăng cường liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp phân phối và người tiêu dùng, sáng nay (29/7), Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn tiêu biểu trên cả nước đã chính thức ra mắt và mở cửa Trung tâm trưng bày, giới thiệu và phân phối nông sản thực phẩm an toàn và Khu gian hàng bán nông sản thực phẩm an toàn thường xuyên, tại Hà Nội.Đây là Trung tâm trưng bày giới thiệu phân phối nông sản thực phẩm an toàn đầu tiên trên toàn quốc. Trung tâm này được đặt trong khuôn viên khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại (Số 489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) với quy mô trên 5.000m2.Trung tâm được bố trí thành 3 khu vực riêng biệt gồm: Khu trưng bày giới thiệu và bán lẻ các đặc sản vùng miền với trên 50 gian hàng, khu bán buôn nông sản thực phẩm an toàn, Khu tổ chức sự kiện kết nối giao thương giữa người sản xuất, kênh phân phối và người tiêu dùng.Ban tổ chức cho biết, tại Khu trưng bày giới thiệu và bán lẻ các đặc sản vùng miền, thường xuyên có mặt của gần 1.000 chủng loại sản phẩm tiêu biểu đến từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các sản phẩm giới thiệu và bán tại đây được lựa chọn và kiểm soát nghiệm ngặt trước khi cung cấp phục vụ người tiêu dùng.Còn Khu bán buôn nông sản thực phẩm an toàn là nơi hội tụ có sự liên kết chặt chẽ của gần 100 nhà sản xuất tiêu biểu đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Khu bán buôn được bố trí khoa học, từng khu chuyên biệt như: Khu thủy sản tươi sống với sức chứa trên 5 tấn cá mỗi ngày, cung cấp cho người tiêu dùng trên 30 chủng loại như cá hồi, cá tầm, cá lăng, cá dầm xanh, trắm giòn…; Khu hải sản tươi sống và đông lạnh với nhiều sản phẩm tiêu biểu như hàu sữa Thái Bình Dương sông, hầu tách vỏ, ngao sạch, ruốc hầu; Khu thịt tươi sống với các sản phẩm thịt lợn sinh học, thịt bò sinh học, thịt gà đồi sinh học...; Khu chế biến giò lợn sinh học và chả cá phục vụ tại chỗ cho người tiêu dùng; Khu rau củ quả trái cây với các loại rau công nghệ cao, rau thủy canh…; Khu hàng khô với đầy đủ các chủng loại phục vụ trong bữa ăn gia đình.Phát biểu tại buổi họp báo sáng nay (29/7), ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp cho biết, Trung tâm trưng bày, giới thiệu và phân phối nông sản thực phẩm an toàn và Khu gian hàng chính là đầu mối kết nối, tập hợp sản phẩm nông sản thực phẩm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các địa phương, đặc sản vùng miền được sản xuất theo quy trình đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, có chất lượng, uy tín."Thông qua đó, Trung tâm mới này sẽ thực hiện công tác để quảng bá, giới thiệu và phân phối các sản phẩm vào các kênh tiêu thụ lớn như siêu thị, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể trung tâm sự kiện và phục vụ người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh lân cận," ông Hồ nói.Ông Đào Ngọc Nam – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ nông nghiệp An Việt đơn vị phối hợp tổ chức hoạt động Trung tâm trưng bày, giới thiệu và phân phối nông sản thực phẩm an toàn chia sẻ, tính mới và ưu Việt của Trung tâm mới này là khách hàng được tư vấn trực tiếp từ nhà sản xuất và hệ thống giám sát được thực hiện chặt chẽ giữa các bên thông qua hệ thống giám sát chéo giữa sản xuất và kênh phân phối.Ông Nam cho biết, giá bán sản phẩm là do nhà sản xuất quyết định để người tiêu dùng được mua sản phẩm với giá gốc. Các nhà sản xuất tham gia sẽ có cơ hội phát triển khách hàng từ việc cộng hưởng của hệ thống với việc giới thiệu các đầu mối khách hàng từ các đơn vị tham gia.“Đặc biệt, công tác logictic của Trung tâm được thực hiện khoa học do Công ty SAGAWA Nhật Bản đảm nhiệm. Qua đó đảm bảo chất lượng trong quá trình vận chuyển, tiết kiệm khâu trung gian, chi phí vận chuyển và giá thành sản phẩm,” ông Nam nói./.