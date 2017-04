Rap News IP Man

Sự kiện cộng đồng chào mừng Ngày sở hữu trí tuệ thế giới () 26/4 sẽ được tổ chức quy mô tại Quảng trường Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào sáng thứ Bảy (ngày 22/4) tới.Sự kiện do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện các Bộ, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, doanh nhân, chuyên gia cũng như sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô.Rap News IP Man là lời cổ vũ cho tinh thần sáng tạo, bảo vệ tài sản trí tuệ. Theo thông điệp của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), đổi mới sáng tạo được thể hiện dưới vô số hình thức khác nhau, từ những thứ rất thông thường đến những thứ dường như rất phi thường như:​ Người dân thu hoạch nước từ không khí và cung cấp cho cộng đồng địa phương nước uống sạch ở Peru, máy in 3D ở một trường đại học ở Mỹ tái tạo giấy mà con người đã sử dụng, chuyển tiền qua điện thoại di động và dịch vụ tài chính nhỏ từ Kenya, những giải pháp tái tạo năng lượng cung cấp điện cho tủ lạnh ở vùng nông thôn Ấn Độ...Từ những loại thuốc và nguyên liệu mới đến sự đa dạng trong cải tạo mùa màng và truyền thông, đổi mới sáng tạo làm cho cuộc sống của chúng ta lành mạnh, an toàn và tiện lợi hơn.Thực tế cho thấy, đổi mới sáng tạo là năng lực không giới hạn của con người, biến những vấn đề thành sự phát triển, phá vỡ các giới hạn về khả năng của con người, tạo ra những năng lực mới chưa từng có. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2017 là sự kiện tôn vinh năng lực sáng tạo đó./.Yeah IP Man ta là ai trong cuộc đời nàyChọn cho mình cách riêng bắt đầu hay kết thúc một ngàyTa đều là IP Man và giúp lấy giớiBằng bộ não và bằng đôi tay để làm đẹp cho đờiChân ta đi đường riêngTay này đã vào việcNão mỗi người một chiếcNghĩ và làm những việc thiêng liêngVà dù có là ai trong cái vũ trụ nàyTa mang cả sứ mệnh giúp lấy thế giới nằm trọn trong bàn tayMỗi ngày trôi qua quanh ta bao nhiêu điều mớiMỗi sáng tạo đều có thể đến từ những con người bình thường rất đờiĐó là những nông dân, công nhân, sinh viên hay công chứcĐam mê sáng tạo, muôn hình vạn trạng chẳng cần theo một công thứcTiến lên vượt qua bước qua vực thẳm cao sâuThành quả trí tuệ của ta là của ta dù thời gian bao lâuBước nhỏ ngày hôm nay, có thể đưa thế giới tiến lênBàn tay khối óc này sẽ làm thế giới kia phải nhớ tênEverybody can be IP ManDù ta là ai giữa thế giớiDù ta là ai giữa cuộc đời