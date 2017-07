Liên doanh giữa hai nhà sản xuất ôtô Nissan Motor Co. (Nhật Bản) and Renault SA (Pháp) đã đạt doanh số bán xe ôtô cao nhất thế giới trong nửa đầu năm nay với 5,27 triệu xe, vượt qua các đối thủ lâu năm như Volkswagen AG (Đức) và Toyota Motor Corp. (Nhật Bản).Doanh số ôtô toàn cầu của Renault-Nissan trong sáu tháng đầu năm 2017 đã tăng thêm 7%, một phần nhờ gộp cả doanh số bán của Mitsubishi Motors Corp.Trước đó, Nissan đã mua 34% cổ phần của Mitsubishi trong năm 2016.Theo Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Renault-Nissan, Carlos Ghosn, liên doanh sẽ tiếp tục phát triển dựa trên doanh số ôtô cao kỷ lục. Renault hiện sở hữu 43,4% cổ phần ở Nissan trong năm 2016, trong khi Nissan nắm giữ 15% cổ phần ở công ty ôtô của Pháp.Số liệu trên của Renault-Nissan cao hơn doanh số bán 5,16 triệu xe của Volkswagen trong nửa đầu năm 2017 (cũng bao gồm các xe bán ra dưới thương hiệu Audi và Porsche).Trong khi đó, Toyota Motor Corp. - đạt doanh số bán ôtô cao thứ hai thế giới trong năm 2016 - cho biết đã bán được 5,13 triệu xe trong nửa đầu năm 2017, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh số bán ôtô cùng kỳ của General Motors Co. (Mỹ) là 4,68 triệu xe./.