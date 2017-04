Đường phố Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin một số nguồn tin ngày 26/4 cho biết một số trạm xăng do nhà nước quản lý của Triều Tiên đang giới hạn mức bán ra hoặc dường như đã đóng cửa.Thông tin này được đưa ra trước thềm cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm thảo luận về các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng mà có thể bao gồm các lệnh cấm nhập khẩu dầu đối với quốc gia Đông Bắc Á này.Nhân viên Rowan Beard thuộc hãng lữ hành Young Pioneer Tours có trụ sở ở Bắc Kinh nói: "Tôi thấy một số trạm xăng nhà nước xung quanh thị trấn này đã đóng cửa. Xe hơi thông thường chỉ được tiêu thụ ở mức giới hạn là 20 lít nhiên liệu. Và điều này đã xảy ra trong vòng 15 ngày nay. Các phương tiện sử dụng vì mục đích công vụ thì được miễn trừ đặc biệt (mức giới hạn này)."Trong khi đó, một nguồn tin khác giấu tên nói rằng giá xăng dầu đã tăng hoặc mức tiêu thụ nhiên liệu đang bị hạn chế.Mặc dù vậy, các số liệu mà hãng tin Reuters tổng hợp cùng với phỏng vấn những người đào tẩu Triều Tiên, cho thấy giá xăng dầu của các cơ sở tư nhân vẫn ở mức ổn định, và việc cung ứng không bị gián đoạn.Theo các chuyên gia, chính phủ Triều Tiên dường như tiêu thụ nhiều nhất các sản phẩm nhiên liệu.Tuy nhiên, phần lớn xăng dầu do người dân Triều Tiên tiêu thụ lại được cung cấp bởi các hãng tư nhân và đường dây buôn lậu.Mức tiêu thụ dầu của Triều Tiên khá ít, song việc ngăn cản hoặc cắt đứt các nguồn cung dầu cho quốc gia này để đáp lại các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ gây ảnh hưởng nhiều và có nguy cơ gây bất ổn đối với chính quyền của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./.