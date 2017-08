Những hình ảnh mẫu điện thoại mô phỏng được cho là của iPhone 7S. (Nguồn: 9to5mac.com)

Trang tin công nghệ 9to5Mac mới đây đã nhận được hai bức ảnh được cho là mô phỏng mẫu iPhone 7S từ Sonny Dickson, chuyên gia cung cấp các thông tin rò rỉ về sản phẩm sắp ra mắt của Apple.Trong hai bức hình này, người ta dễ dàng nhận thấy mặt sau của mẫu điện thoại được tác giả gọi là iPhone 7S Plus có trang bị mặt kính. Theo đó, mẫu điện thoại này có thể được trang bị công nghệ sạc quy nạp (inductive charging) - một dạng công nghệ sạc không dây.Tính năng sạc không dây mới sẽ cho phép người dùng sạc pin iPhone trên một bộ sạc mới thay vì cáp Lightning truyền thống.Trong những bức ảnh mới, có thể nhìn các dải ăngten dường như hoàn toàn biến mất do kính cho phép các tín hiệu ăngten tự do đi qua vật liệu, trong khi chất liệu nhôm - vốn đang được sử dụng làm vỏ iPhone lại chặn hầu hết các tín hiệu.Đây được cho là thông tin mới và hiếm về mẫu iPhone 7S và 7S Plus trong bối cảnh phần lớn sự chú ý hiện nay đang dành cho mẫu iPhone 8 - được cho là mẫu iPhone đánh dầu kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone với thiết kế hoàn toàn mới, trang bị màn hình OLED vô cực và dự kiến có mức giá bán trên 1.000 USD.Hai mẫu iPhone 7S và 7S Plus được dự báo sẽ có mức giá trung bình lần lượt là 650 USD và 769 USD.iPhone 7S và 7S Plus được giới phân tích công nghệ dự đoàn sẽ những phiên bản nâng cấp tính năng, hiệu suất hoạt động của các mẫu iPhone 7 và 7Plus hiện nay bao gồm bộ vi xử lý A11 có hiệu năng tốt hơn và bắt đầu từ phiên bản bộ nhớ trong 64 GB./.