Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến hai em nhỏ tử vong.Nạn nhân là hai anh em ruột Nguyễn Văn Đ (9 tuổi) và Nguyễn Văn H (8 tuổi) cùng trú tại xã Cẩm Hưng.​Khoảng 12 giờ ngày 17/7, hai anh em Đ và H về nhà nội chơi, sau đó hai em sang Trường tiểu học Cẩm Hưng chơi nhưng không may rơi xuống hố nước trong trường dẫn đến tử vong.Theo nhiều người dân xung quanh, đây là hố được đào trong quá trình xây dựng công trình tự hoại của nhà trường, hố có chiều sâu khoảng hơn 1m. Do ngày 16/7 trời mưa to nên nước dâng ngập hố.Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ./.