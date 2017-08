(Nguồn: Đoàn phim cung cấp)

(Nguồn: Đoàn phim cung cấp)

Bộ phim điện ảnh “Sắc đẹp ngàn cân” của đạo diễn James Ngô​, mua bản quyền sản xuất từ bộ phim “200 Pounds Beauty” (2006) nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quố​c, đã chính thức ra rạp từ hôm nay 4/8.“Sắc đẹp ngàn cân” là câu chuyện về cô ca sỹ Hà Mi (ca sỹ Minh Hằng đảm nhiệm), thân hình mập ú nhưng lại có giọng hát hay, nên cô chỉ được hát bên trong cho một ca sỹ xinh đẹp khác (Phương Trinh Jolie) biểu diễn “nhép” trên sân khấu.Hà Mi rất cảm động khi quản lý - nhà sản xuất âm nhạc điển trai Duy Khang (Rocker Nguyễn) luôn dành cho mình sự chăm sóc tận tình. Một ngày Hà Mi biết được Duy Khang chỉ lợi dụng mình để những đêm nhạc có cô tham gia từ bên trong luôn sôi động.Cô quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ “toàn bộ” và hóa thành nàng Lily - mỹ nhân hồn nhiên, xinh đẹp mới ở Mỹ về Việt Nam tham gia showbiz.Lily tiếp tục chinh phục Duy Khang bằng giọng hát đầy tình cảm và vẻ ngoài quyến rũ. Cho đến một ngày chính Duy Khang đã nổi giận khi phát hiện ra toàn bộ sự thật…Trong phim mới Minh Hằng đảm nhiệm khá tốt cả hai vai Hà Mi mập ú lại vụng về và Lily xinh đẹp, tự tin.Minh Hằng than rất khổ sở trong những ngày phải hóa trang, độn bộ đồ silicon, dán keo khuôn mặt silicon để hóa thân thành Hà Mi quá khổ. Cô cũng được thể hiện sở trường của mình là ca sỹ có rất nhiều fan hâm mộ trên sân khấu.Rocker Nguyễn lần đầu tiên lấn sân điện ảnh. Anh được tạo hình già dặn hơn ngoài đời và thể hiện rất tốt vai diễn anh chàng quản lý yêu công việc, có đầu óc nhạy bén và cũng rất đa tình. Rocker Nguyễn chắc chắn sẽ còn được các đạo diễn săn đón.Là “đối thủ” của Minh Hằng trong “Sắc đẹp ngàn cân,” Phương Trinh Jolie vào vai Jolie - cô ca sỹ có ngoại hình quyến rũ, khả năng vũ đạo điêu luyện nhưng giọng hát dở tệ.Để thể hiện một số phân cảnh biểu diễn chân thực nhất trong phim, Phương Trinh Jolie đã phải dành rất nhiều thời gian tập luyện với biên đạo riêng là vũ công Tô Lâm.Đạo diễn James Ngô cùng êkíp đã cố gắng chuyển tải được thần thái của “200 Pounds Beauty” cho phiên bản Việt. Những góc quay, cảnh trí, sân khấu ca nhạc, phục trang của diễn viên được chăm chút kỹ lưỡng.Tuy nhiên, so với bản gốc, cái yếu nhất lại là phần âm nhạc. Vì vấn đề bản quyền nên những bài hát trong phim “200 Pounds Beauty” không được sử dụng, trong đó có “Maria” đã trở thành huyền thoại, từng gây “sốt” một thời.Thay vào đó​, bài “Muốn có anh” do Minh Hằng thể hiện có cảm giác “chưa đã,” "chưa tới” cho phần kết.“Sắc đẹp ngàn cân” do Công ty giải trí nghệ thuật liên quốc gia TNA Entertainment, công ty KNS hợp tác sản xuất cùng công ty ShowBT Việt Nam và Red Ruby Entertainments.Phim công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 4/8./.