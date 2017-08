Chiều 1/8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa phát đi thông cáo báo chí liên quan đến việc ông Trầm Bê, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị, và ông Phan Huy Khang, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Sacombank, bị khởi tố.Theo thông cáo này, việc khởi tố ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây Dựng, theo kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước, Sacombank không có thiệt hại trong việc cho vay đối với sáu công ty liên quan đến ông Phạm Công Danh trong vụ án này. Các khoản vay trên, Sacombank đã thu hồi vốn và lãi đầy đủ từ tháng 4/2014.Ông Trầm Bê không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ quản trị - điều hành nào tại Sacombank từ ngày 23/2 và ông Phan Huy Khang cũng không giữ bất cứ chức vụ nào tại Sacombank từ ngày 3/7.Ngày 30/6, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016, 2017 của Sacombank đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017​-2021 với Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Dương Công Minh.Thông cáo báo chí của Sacombank nêu rõ, ông Dương Công Minh đang lãnh đạo Sacombank hoạt động theo Đề án tái cơ cấu ngân hàng đã được ​ngân hàng Nhà nước phê duyệt với một số định hướng trọng yếu là tái cấu trúc bộ máy và tái cấu trúc nhân sự, quyết liệt đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, quyết liệt xử lý và thu hồi nợ xấu, quản trị chi phí và cải cách quy trình kinh doanh, bảo đảm tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định và phát triển bền vữngSacombank cho biết hiện ngân hàng vẫn hoạt động bình thường và tăng trưởng ổn định.Tính đến ngày 31/7, tổng huy động đạt 326.633 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm; cho vay đạt 218.572 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm; dịch vụ tăng 28% so với cùng kỳ và lợi nhuận lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 586 tỷ đồng (lợi nhuận hợp nhất là 753 tỷ đồng), đạt 129% kế hoạch./.