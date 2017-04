Điện thoại Galaxy S8 và S8 Plus trưng bày tại trụ sở của Samsung ở Seoul ngày 19/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tập đoàn nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông IDC mới công bố số liệu cho thấy Samsung Electronics Co đã lấy lại vị trí dẫn dầu trong thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong quý đầu tiên của năm 2017, trước cả lúc hãng này tung ra mẫu Galaxy S8 chiến lược.Theo IDC, hãng sản xuất điện tử hàng đầu Hàn Quốc đã bán được khoảng 7,9 triệu chiếc điện thoại thông minh trong quý I/2017, chiếm khoảng 22,8% thị phần.Trong khi đó đối thủ của hãng là “trái táo khuyết” Apple Inc. đứng ở vị trí thứ hai với 14,9% thị phần. Số liệu mới nhất này cũng ghi dấu một sự chuyển đổi từ quý 4/2016, khi Apple đứng ở vị trí số 1.Samsung đã cố gắng “xoay sở” để giành lấy 18,5% thị phần trong quý ​4/2016. Hãng này đã ngừng sản xuất dòng Galaxy Note 7 trong năm 2016 do những báo cáo về sự cố cháy nổ khi đang sạc điện ở một số sản phẩm trên toàn cầu.Ngoài ra, ba công ty bán các thiết bị và giải pháp viễn thông của Trung Quốc là Huawei Technologies Co., Oppo và Vivo đã “nối gót” Apple và Samsung đứng trong tốp 5, với thị phần tổng cộng chiếm 22,4%, tăng so với mức 18,7% trong một năm trước đó. Huawei dẫn đầu nhóm này với 9,8% thị phần, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước./.