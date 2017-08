Biển quảng cáo điện thoại Samsung Galaxy S8 tại một cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Samsung Electronics Co. của Hàn Quốc tiếp tục đứng đầu thế giới về doanh số bán điện thoại thông minh trong quý ​2 vừa qua với 79,5 triệu chiếc, trong bối cảnh các đối thủ Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách với những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này.Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, Samsung chiếm 22,1% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu trong quý ​2 vừa qua, giảm 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016.Strategy Analytics nhận định Samsung có thể duy trì vị thế dẫn đầu trên nhờ nhu cầu cao đối với dòng điện thoại thông minh Galaxy S8.Mẫu điện thoại thông minh này xuất hiện trên thị trường một thời gian sau khi Samsung phải "khai tử" Galaxy Note 7 hồi năm 2016 do lỗi pin.Trong khi đó, đối thủ Apple Inc. của Mỹ chiếm 11,4% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu trong quý ​2 vừa qua, giảm 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016. Doanh số bán điện thoại thông minh của Apple trong quý ​này ước đạt 41 triệu chiếc.Đáng chú ý là công ty Huawei Technologies Co. của Trung Quốc giữ vị trí thứ ba khi chiếm tới 10,7% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu trong cùng quý.Trong khi đó, hai doanh nghiệp Trung Quốc khác là OPPO Electronics Corp. và Xiaomi Inc. cũng chiếm tới 8,2% và 6,4% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu trong quý ​2 vừa qua, cao hơn mức tương ứng 5,3% và 4,3% của cùng kỳ năm 2016./.