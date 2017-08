Samsung ngày 7/8 đã chính thức ra mắt Galaxy S8 Active, một phiên bản mạnh mẽ hơn của điện thoại thông minh Galaxy S8.Điện thoại sẽ được nhà mạng Mỹ AT&T độc quyền phát hành, nhưng chỉ "trong một thời gian giới hạn." AT&T cho biết mẫu điện thoại này sẽ được bán với giá 850,2 USD.Galaxy S8 Active có một số thiết kế hơi khác so với phiên bản thông thường khi từ bỏ các cạnh cong và mang một thiết kế giản dị hơn, truyền thống hơn. Màn hình không còn vô cực (Infinity Display) so với bản thông thường, các đường bo viền được làm nổi bật rõ nét hơn.Đáng chú ý nhất, Galaxy S8 Active được phủ một bộ khung dày hơn với mặt kim loại và vật liệu polycarbonate ở mặt sau.Kiểu thiết kế này khiến Galaxy S8 Active kém "lộng lẫy" hơn so với bản Galaxy S8 tiêu chuẩn, nhưng Samsung cho biết mẫu điện thoại này đáp ứng các tiêu chuẩn độ bền quân sự. Công ty cho biết Galaxy S8 Active cũng chống nước, và màn hình hiển thị có thể sống sót khi bị rơi từ độ cao 1,5m.Thay đổi đáng chú ý khác là tuổi thọ pin, Samsung cho biết Galaxy S8 Active được trang bị pin 4.000 mAh, lớn hơn đáng kể so với pin 3.000 mAh trong phiên bản thông thường.Galaxy S8 Active vẫn chạy trên bộ vi xử lý nhanh nhất của Qualcomm, Snapdragon 835, với cùng 4 GB RAM và 64 GB bộ nhớ mở rộng. Các camera cao cấp vẫn được trang bị và cảm biến vân tay vẫn được trang bị phía trên đầu, mặt sau điện thoại./.