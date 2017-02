(Nguồn: Deccan Chronicle)

Ngày 6/2, Tập đoàn Samsung Electronics Co. đã công bố quyết định rút khỏi tổ chức doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc - Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc (FKI), trong bối cảnh tổ chức này bị chỉ trích về vai trò trong vụ bê bối tham nhũng dẫn đến việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.Trước đó, Samsung đã chính thức nộp đơn xin rút lên FKI và các công ty con của tập đoàn dự kiến cũng sẽ làm như vậy. Trong tháng 12/2016, một số tập đoàn kinh tế lớn khác của Hàn Quốc như LG Group và KT Corp. cũng công bố quyết định rút khỏi FKI.Việc Samsung rút khỏi FKI diễn ra đúng như nhiều người từng dự đoán sau khi Phó Chủ tịch tập đoàn, ông Lee Jae-yong tuyên bố trong một phiên điều trần tại Quốc hội Hàn Quốc hồi tháng 12/2016 rằng họ sẽ rút khỏi FKI.Lee đã không bị tạm giữ vào tháng 1/2017 nhưng ông và nhiều lãnh đạo hàng đầu khác của Samsung vẫn đang phải đối mặt với những cáo buộc về hối lộ và tham nhũng do các công tố viên điều tra vụ bê bối nêu ra.Các công tố viên cáo buộc bà Choi Soon-sil, người bạn thân lâu năm của bà Park, đã cấu kết với nhà lãnh đạo này để ép nhiều tập đoàn kinh tế lớn như Samsung và LG phải quyên tiền cho hai quỹ do bà Choi lập ra.FKI bị phê phán là đã đóng vai trò trung gian giữa Phủ Tổng thống Hàn Quốc và các tập đoàn trong việc này./.