Các golf thủ tại giải đấu diễn ra hôm thứ Bảy (15/7). (Ảnh: BRG)

Sân golf King Course được con trai huyền thoại Jack Nicklaus đích thân thiết kế đã chính thức ra mắt qua Giải golf BRG Three Kings Membership Crown tổ chức thứ Bảy vừa qua (15/7).127 golf thủ (hơn 30 golf thủ nước ngoài) đã tham dự giải đấu được tổ chức tại Đồng Mô, Sơn Tây cuối tuần qua.Các golf thủ được chia làm ba bảng và thi đấu theo thể thức đấu gậy trực tiếp. Sau một ngày thi đấu, anh Dương Thanh Tùng là người vô địch với Gross 76. Phần thưởng của nhà vô địch là thẻ hội viên 1 năm tại sân King Coures.Jack NickLaus là golf thủ nổi tiếng người Mỹ. Ông được những người hâm mộ môn thể thao này gọi với cái tên “tay golf của thế kỷ”. Con trai ông hiện là Chủ tịch công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới Nicklaus Design.Trong kế hoạch phát triển của công ty thiết kế Nicklaus Design và tập đoàn BRG, 10 sân golf với tiêu chuẩn các lỗ khác nhau sẽ có mặt tại Huế, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Khác với các sân golf còn lại, Kings Course được đích thân Chủ tịch Jack NickLaus II tự tay thiết kế và lên bản vẽ. Những sân khác trong hệ thống được đội ngũ thiết kế của Nicklaus Design thực hiện.Sân golf Kings Coures được thiết kế đạt chuẩn mực sân thi đấu thế giới và sẽ chính thức đi vào hoạt động trong nửa cuối năm nay./.