Hệ thống khai thác dầu mỏ gần Williston, North Dakota, Mỹ ngày 6/9/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Năng lượng Mỹ dự báo trong tháng 8/2017 sản lượng dầu đá phiến của nước này sẽ tăng 112.000 thùng/ngày lên 5,585 triệu thùng/ngày và sẽ là tháng thứ 8 liên tiếp tăng.Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường quan ngại rằng sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sẽ gây bất lợi cho nỗ lực của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nhằm kiềm chế sự dư thừa nguồn cung toàn cầu.Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), khu vực Permian Basin of Texas và New Mexico, nơi có mỏ dầu lớn nhất của Mỹ, được dự báo sẽ sản xuất 2,535 triệu thùng/ngày, tăng 64.000 thùng/ngày so với tháng 7/2017.Trong khi đó, sản lượng khí đốt của Mỹ dự kiến cũng sẽ tăng lên mức kỷ lục 52,9 tỷ foot khối/ngày (bcfd) vào tháng 8/2017, tăng hơn 0,8 bcfd so với tháng 6/2017 và cũng là tháng thứ tám tăng liên tiếp.Mới đây EIA đã đưa ra nhận định sản lượng dầu thô của nước này tăng có thể sẽ hạn chế đà đi lên của giá dầu thế giới đến cuối năm 2018./.