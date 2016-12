Ảnh minh họa. (Nguồn: ABC)

Theo số liệu thống kê, trong tháng 11/2016, tổng sản lượng xe ôtô sản xuất nội địa của tám nhà chế tạo “xế hộp” lớn tại Nhật Bản đã tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên trên 799.710 chiếc, một phần nhờ doanh số bán các mẫu xe mới tăng mạnh.Trong tháng trước, nhà chế tạo ôtô hàng đầu Nhật Bản, Toyota Motor Corp. sản xuất 274.836 xe ở trong nước, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh nghiệp sản xuất ôtô lớn thứ hai Nhật Bản, Nissan Motor Co. cho biết sản lượng xe nội địa tăng mạnh 55,5% lên 103.664 xe, nhờ doanh số bán mẫu xe Note và Serena tăng mạnh.Cùng tháng, sản lượng xe nội địa của nhà sản xuất ôtô lớn thứ ba Nhật Bản là Honda Motor Co. tăng 12,6% lên 81.519 xe, nhờ việc tung ra phiên bản cải tiến của mẫu xe Freed.Tuy nhiên, sản lượng xe nội địa của Mitsubishi Motors giảm 22,5% xuống 46.125 xe. Tương tự, sản lượng xe nội địa của Suzuki Motor giảm 12% xuống 64.692 xe.Cả tám hãng chế tạo ôtô Nhật Bản thông báo sản lượng của họ ở nước ngoài tđều ăng lên, trong đó Toyota và Mazda Motor Corp. đạt mức cao kỷ lục tính theo tháng./.