Ảnh minh họa. (Nguồn: marketwatch.com)

Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, tổng sản lượng xuất khẩu than đá của nước này trong năm tháng đầu năm nay tăng hơn 60% do nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường châu Âu và châu Á.Thực tế trên đã minh chứng cho nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong lộ trình vực dậy ngành công nghiệp đang bị "chỉ trích" mạnh mẽ từ phía cộng đồng quốc tế.Các chuyến hàng xuất khẩu than đá không ngừng gia tăng trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) và các nước đồng minh của Mỹ lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu của Chính phủ Mỹ, một thỏa thuận được gần 200 quốc gia thông qua nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon sản sinh ra từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch như than đá.Hãng tin Reuters dẫn số liệu chưa được công bố từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết tổng sản lượng xuất khẩu than đá của Mỹ trong năm tháng đầu năm nay đạt khoảng gần 37 triệu tấn, tăng khoảng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái (ở mức xấp xỉ 23 triệu tấn).Trong đó, tổng sản lượng xuất khẩu tới các nước thành viên EU lên đến 16 triệu tấn, so với 10,5 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, và tại thị trường châu Á khoảng hơn 12 triệu tấn, so với trên 6 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Tại thị trường EU, Anh ghi nhận nhu cầu nhập than đá tăng mạnh với khoảng 175%, cao gấp đôi so với thị trường Pháp.Thống kê trên cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang từng bước thực hiện xóa bỏ những cam kết về môi trường dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama và hiện thực hóa ý định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu thông qua việc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp than đá.Ngành công nghiệp này được Chính phủ Mỹ cho rằng đã chịu ảnh hưởng mạnh bởi nguồn cung khí đốt tự nhiên rẻ hơn cũng như nhu cầu sử dụng khí tự nhiên tăng mạnh tại các nhà máy điện.Mặc dù EU không ngừng lên tiếng chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump về vấn đề biến đổi khí hậu, nhu cầu nhập khẩu than đá lại tăng mạnh tại thị trường này. Do đó, giới chuyên gia cho rằng để chỉ trích Tổng thống Trump thì trước tiên các nước thành viên EU cần phải chuyển đổi các kế hoạch phụ thuộc vào than đá, một trong những tác nhân chính gây ô nhiễm môi trường./.