Khu khán đài chính đang được hoàn thiện. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chỉ còn hơn 12 giờ nữa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017) chính thức khai hội, với những sắc màu rực rỡ và âm thanh rộn ràng của đội chủ nhà Việt Nam và đội đến từ Áo trong đêm đầu tiên.Gắn bó với Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đến nay đã ngót 10 năm, ông Joe Ghazzal, Tổng Giám đốc Công ty Global 2000 (nhà điều hành kỹ thuật của Chương trình) cho biết sự khác biệt lớn nhất là cuộc thi đã được nâng tầm lên quy mô lễ hội, kéo dài suốt 2 tháng với 5 đêm thi đấu cùng nhiều sự kiện bên lề rất hấp dẫn.Điều này đồng nghĩa với việc du khách sẽ có nhiều trải nghiệm hơn và sự kiện sẽ thu hút được nhiều khách du lịch đến với Đà Nẵng hơn."Bắt đầu từ năm 2008, mỗi năm qua tiêu chuẩn càng ngày càng tăng lên. Cứ năm sau chúng tôi lại mời tới những đội thi có kinh nghiệm hơn để chắc chắn rằng qua từng năm tiêu chuẩn sẽ ngày càng được nâng cao và không thua kém tất cả các cuộc thi pháo hoa khác trên toàn thế giới," ông Joe Ghazzal khẳng định.Global đã sắp xếp lịch thi đấu giữa các đội cũng như trao đổi ý tưởng và duyệt kịch bản của các đội để giúp làm nổi bật chủ đề "Tỏa sáng Ngũ ​Hành ​Sơn" của DIFF năm nay.Trong số những đội tham dự DIFF năm nay, có những đội có lịch sử gần một trăm năm như đội Howard & Sons Pyrotechnics (Australia) được thành lập từ năm 1922, hay đội MARTARELLO S.R.L. (Italy) ra đời từ năm 1921.Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, các lực lượng đã lên phương án và bố trí nhân lực giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy để mọi vị trí, mọi khâu trước, trong và sau DIFF 2017 đều diễn ra an toàn./.