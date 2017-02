Pha sút bóng của cầu thủ Sanna Khánh Hòa-BVN (quần áo xanh). (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Chiều 12/2, trên sân 19/8, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), đội bóng chủ nhà Sanna Khánh Hòa-BVN đã không thể chống đỡ những chân sút đầy hiệu quả của Than Quang Ninh, chấp nhận thua đậm 0-3 sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Võ Minh Trí vang lên.Mặc dù Sanna Khánh Hòa-BVN giành trọn 6 điểm trước Than Quảng Ninh trong mùa giải trước, nhưng phần lớn nhờ vào công của tiền đạo ngoại Uche. Giải năm nay khi Uche chuyển sang thi đấu cho FLC Thanh Hóa, giới chuyên môn đánh giá trước trận đấu rằng, đội khách Than Quảng Ninh trở nên vượt trội, sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm khi đến làm khách ở thành phố biển Nha Trang.Vào hiệp 1, trận đấu sau kỳ nghỉ Tết kéo dài dường như đã ảnh hưởng khi cả hai đội nhập cuộc khá thong thả. Bầu không khí thực sự được hâm nóng và trở nên sôi động vào phút thứ 17, khi Than Quảng Ninh thực hiện quả phạt góc từ cánh phải và đưa bóng vào khu vực cấm đối phương, khiến hàng phòng thủ của Sanna Khánh Hòa phạm lỗi, giúp Than Quảng Ninh hưởng quả phạt đền trực tiếp. Tiền đạo Vũ Minh Tuấn mang băng đội trưởng của đội khách đã không khó khăn đưa bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Than Quảng Ninh.Kể từ đó, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa-BVN như bừng tỉnh, dâng cao đội hình tấn công và tạo nên những tình huống nguy hiểm cho khung thành đối thủ, tuy nhiên bóng đã không đến được điểm đích.Khi hiệp 1 vừa được thông báo có 2 phút đá bù giờ, cũng là lúc Than Quảng Ninh có đợt tấn công áp sát vùng cấm của đối thủ, buộc thủ môn Tuấn Mạnh phá bóng ra ngoài. Rủi thay, bóng đã trúng vào người của hậu vệ chủ nhà Đình Nhơn và bật ngược vào lưới nhà, giúp Than Quảng Ninh nâng tỷ số lên 2-0.Vào hiệp hai, thế trận có phần cân bằng với những pha tấn công khá hiểm từ hai phía. Song những chân sút của Sanna Khánh Hòa-BVN đều bị các cầu thủ Than Quảng Ninh cản phá. Đội khách đã nâng tỷ số lên 3 – 0 vào phút 91 của trận đấu, do tiền đạo Patiyo lập công.Thắng trận này, thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đã có 6 điểm, vượt qua Sanna Khánh Hòa-BVN với 5 điểm trong bảng xếp hạng tạm thời sau 5 vòng đấu. Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp, Sanna Khánh Hòa-BVN đá trên sân nhà nhưng đều “nhường” hết điểm cho các đội khách./.