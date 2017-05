Khu công trường xảy ra vụ tai nạn lao động. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Một vụ sập giàn giáo xảy ra tại khu chung cư 16 tầng thuộc dự án Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, Thanh Oai (Hà Nội) chiều nay 4/5, khiến 3 công nhân bị thương.Trao đổi với phóng viên, một nhân chứng là công nhân cho biết sự cố xảy ra lúc 17 giờ chiều. Khi đó, giàn giáo phục vụ thi công tầng 12 bỗng bị sập xuống."Có công nhân bị mắc kẹt lại bên trong đống đổ nát," một nhân chứng chia sẻ.Xác nhận với phóng viên VietnamPlus qua điện thoại tối muộn cùng ngày, ông Đặng Anh Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cự Khê, Thanh Oai cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đã có mặt. Theo ghi nhận, chủ đầu tư dự án đã trực tiếp tiến hành cứu hộ cứu nạn, đưa các công nhân ra ngoài."Có 3 công nhân bị thương nhẹ trong sự việc," ông Phương thông tin.Cũng theo vị này, rất may, giàn giáo được dựng bị rơi vào một khe hẹp nên các công nhân bị mắc lại và không có ai tử vong.Theo quan sát của phóng viên, khu vực sự cố xảy ra là dãy chung cư 16 tầng đang thi công dở nằm trong khu B của dự án.Được biết vị trí sập giàn giáo thuộc dự án của Thanh Hà, Mường Thanh. Đây là lần thứ hai trong vòng 10 ngày qua, Mường Thanh xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc. Trước đó, 23 giờ 50 phút ngày 23/4, Công an phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu công trình đang thi công thuộc dự án khách sạn Thiên Triều, Mường Thanh (đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang) xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết người.Qua xác minh, được biết nạn nhân tên Đinh Văn Thực (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định) bị rơi từ tầng 18 xuống tầng 3. Công an thành phố Nha Trang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám ngoài tử thi, đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.