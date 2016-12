Ảnh minh họa. (Nguồn: Al Jazeera)

Ngày 29/12, Bộ Thông tin Myanmar thông báo ít nhất 20 thợ mỏ đã thiệt mạng và 2 người bị thương do lở đất tại thị trấn Phakhant, ở bang Kachin.Theo thông báo, một quả đồi cao khoảng 120 mét đã đổ sụp vào tối 28/12 tại bãi đổ đất thải gần khu vực khai thác ngọc giữa làng Lonkhin và làng Seitmu.Một phương tiện chở đất thải của công ty khai thác ngọc đã bị chôn vùi. Hoạt động cứu hộ chỉ bắt đầu vào sáng 29/12 do lo ngại nguy cơ tiếp tục xảy ra lở đất.Cũng trong ngày 29/12, tại Indonesia, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi một tàu chở gần 100 người bị chìm ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Maluku, miền Đông nước này.Cơ quan quản lý thiên tai địa phương thông báo tổng cộng 77 người đã được cứu sống và đang được điều trị tại bệnh viện do bị thương. Hiện đội cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích.Chiếc tàu gỗ trên gặp nạn ở vùng biển ngoài khơi đảo Tauro trên hành trình từ thị trấn Ternate đến huyện Halmahera Barat.Số người trên tàu vượt quá số khách kê khai 67 người. Trong số hành khách có 10 trẻ em. Nguyên nhân của vụ đắm tàu là do trục trặc động cơ khi phương tiện này di chuyển trên vùng biển có sóng to và gió lớn./.