Hiện trường vụ sập mỏ than ở Godda ngày 30/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đêm 29/12 đã xảy ra vụ sập mỏ than ở quận Godda​ thuộc bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ, khiến ít nhất 5 người chết, 23 người bị thương và khoảng 60 người khác bị cho là vẫn bị mắc kẹt bên trong.Theo một quan chức Ấn Độ giấu tên, vụ tai nạn xảy ra khi một đống bùn lớn đổ xuống lối vào khu mỏ Rajmahal Open Cast Mines thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Coalfields ở quận Godda.Gần 40 phương tiện cũng ở bên trong mỏ này tại thời điểm xảy ra vụ việc. Hiện chưa có báo cáo về số người thiệt mạng trong vụ này.Ấn Độ là nước sản xuất than đá lớn thứ ba thế giới và nguồn cung từ than đá chiếm tới 60% nhu cầu năng lượng của nước này.Tuy nhiên, nhiều vụ tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ chủ yếu là do hoạt động bảo trì sơ sài./.