Theo Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ngày 11/5, Triển lãm “Di sản Văn hóa biển, đảo Việt Nam,” với chủ đề “Ấn tượng di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam,” sẽ diễn ra từ ngày 9-14/6 tới, tại Quảng trường biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017.Triển lãm là điểm nhấn tại Festival Di sản Quảng Nam năm nay với sự tham gia trưng bày của 16 tỉnh, thành phố, góp phần quảng bá hiệu quả di sản văn hóa biển Việt Nam, thúc đẩy phát triển du lịch, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.Khu vực triển lãm chung “Di sản văn hóa biển đảo Việt Nam” sẽ dựng lên bức tranh tổng quát về biển, đảo Việt Nam ở nhiều giai đoạn lịch sử thông qua các khu trưng bày tư liệu, hiện vật, bản đồ cổ, tư liệu Hán, Nôm về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.Trong phần này, Ban tổ chức sẽ trưng bày 19 châu bản triều Nguyễn liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.Đặc biệt, Ban tổ chức cũng giới thiệu 150 hiện vật cổ về văn hóa biển đảo Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, hiện vật, trang phục, lễ hội cư dân vùng biển của các bảo tàng, nhà sưu tập tư nhân...Ngoài ra, 16 tỉnh, thành phố tham dự triển lãm sẽ có khu vực trưng bày riêng với tên gọi: “Sắc màu Di sản Văn hóa-Du lịch biển đảo.”Tại khu trưng bày này, các tỉnh, thành phố sẽ giới thiệu các giá trị đặc trưng về di sản văn hóa, du lịch biển đảo; chương trình nghệ thuật dân gian vùng biển như lễ hội cầu ngư, hô hát bài chòi; bán các sản phẩm từ biển, hải sản đặc sản của các địa phương.Quảng Nam sẽ giới thiệu điểm đến du lịch biển nổi tiếng như Cù Lao Chàm, Hội An, Tam Thanh. Đà Nẵng trưng bày di sản, văn hóa du lịch biển đảo Hoàng Sa; Quảng Trị giới thiệu di sản văn hóa Cồn Cỏ. Khánh Hòa sẽ giới thiệu về văn hóa, du lịch huyện đảo Trường Sa; Quảng Ngãi nhấn mạnh văn hóa du lịch huyện đảo Lý Sơn; Kiên Giang giới thiệu văn hóa du lịch đảo Phú Quốc…Triển lãm “Di sản Văn hóa biển, đảo Việt Nam” do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với 16 tỉnh, thành phố gồm Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.Triển lãm nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc vùng biển đảo Việt Nam, giới thiệu tiềm năng du lịch biển đảo; góp phần đẩy mạnh đoàn kết, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động văn hóa, quảng bá du lịch hiệu quả giữa các đơn vị, tỉnh, thành phố…/.