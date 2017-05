Đất bị sụt lún sâu sau nhà một hộ gia đình. (Ảnh minh họa: Huyền Trang/TTXVN)

Ông Cao Xuân Điệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 6 căn nhà bị sập xuống kênh Vàm Cỏ Lau, 2 căn nhà phải di dời khẩn cấp.Vụ sạt lở xảy ra chiều tối 8/5 với chiều dài vết sạt lở khoảng 100m, ăn sâu vào đất liền có đoạn lên đến 10m, tạo thành vòng cung lõm với chiều sâu khoảng 15m.Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người do người dân, chính quyền địa phương đã phát hiện vết nứt vào ngày 4/5 vừa qua nên đã huy động người dân di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.Chính quyền địa phương đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng…đặt biển cảnh báo, phong tỏa các phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở, đồng thời giúp người dân tháo dỡ, vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.Theo ông Cao Xuân Điệu, đây là lần đầu tiên khu vực này xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Bước đầu địa phương đã hỗ trợ cho các hộ có nhà bị sạt lở 1 triệu đồng.Về lâu dài, địa phương tiếp tục vận động các hộ trong vùng cảnh báo sạt lở di dời khỏi tuyến kênh để tránh bị ảnh hưởng.Điểm sạt lở cặp kênh Vàm Cỏ Lau, thuộc ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang có chiều dài khoảng 100m, ăn sâu vào đất liền có đoạn lên đến 10m, tạo thành vòng cung lõm với chiều sâu khoảng 15m.Hiện còn 5 ngôi nhà có nguy cơ sập bất cứ lúc nào./.