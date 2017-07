Phiến quân Houthi trên một đường phố ở Sanaa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 27/7, Lực lượng Phòng không Saudi Arabia đã ngăn chặn một tên lửa của phiến quân Houthi tại Yemen, với mục tiêu là thánh địa Mecca của người Hồi giáo.Truyền thông địa phương cho biết Lực lượng Phòng không Saudi đã sử dụng tên lửa đất đối không Patriot để tiêu diệt tên lửa nói trên.Tên lửa của Houthi bị bắn hạ ở khu vực cách thánh địa Mecca khoảng 65km, các mảnh vỡ đã rơi xuống vùng không có dân cư. Trong khi đó, máy bay chiến đấu liên quân Arab cũng đã không kích phá hủy bệ phóng tên lửa của Houthi.Lực lượng Houthi thường xuyên tấn công các thành phố tại biên giới với Saudi Arabia kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến ở Yemen. Trước đó, hồi tháng 10/2016, lực lượng liên quân do Saudi Arabia đứng đầu cũng đã tuyên bố ngăn chặn một tên lửa được phóng đi từ Yemen, nhằm vào thánh địa Mecca.Yemen rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của nước này, trong đó có thủ đô Sanaa. Tháng 3/2015, liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Hadi. Kể từ đó tới nay, xung đột tại Yemen đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng, hơn 40.000 người bị thương và hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.