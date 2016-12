Scarlett Johansson đã trở thành cái tên hút khách phòng vé nhất của Hollywood trong năm 2016. (Nguồn: AFP)

Thành công liên tiếp của 2 bộ phim đình đám "Captain America: Civil War" và "Hail Caesar" đã giúp Scarlett Johansson trở thành cái tên hút khách phòng vé nhất của Hollywood trong năm 2016.Trong đó, bộ phim hài châm biếm "Hail Caesar" là nhân tố quyết định giúp "người đẹp tóc vàng" vươn lên chiếm vị trí đầu bảng trong khi Chris Evans và Robert Downey, cũng là 2 bạn diễn của cô trong "Captain America," "ngang ngửa" ở vị trí số 2."Hail Caesar" thu được 1,2 tỷ USD tiền bán vé toàn cầu trong khi thành tích phòng vé của "Captain America" là 1,15 tỷ USD.Nữ diễn viên Australia Margot Robbie đứng ở vị trí thứ 4 sau một năm nhiều đột phá với màn thể hiện ấn tượng trong các phim "Suicide Squad" và "The Legend of Tarzan." Forbes tính toán doanh thu của 2 phim này là 1,1 tỷ USD.Lần đầu tiên có mặt trong danh sách của Forbes là nữ diễn viên người Anh Felicity Jones. Bệ phóng của cô trong năm 2016 là các vai diễn trong "Rogue One: A Star Wars Story" - phần mới nhất của loạt phim "Star Wars" đình đám; bộ phim kinh dị "Inferno" và phim thiếu nhi "A Monster Calls." Doanh thu 805 triệu USD của các tác phẩm này giúp diễn viên trẻ sinh năm 1983 đứng vững ở vị trí thứ 9.Bản danh sách thường niên của Forbes tính toán thành công của những cái tên hàng đầu Hollywood thông qua các doanh thu của các bộ phim mà họ tham gia, song không bao gồm các phim hoạt hình. Bản danh sách năm nay của Forbes chứng kiến sự thống trị của dòng phim siêu anh hùng và chuyển thể từ truyện tranh như "Captain America," "Suicide Squad," "Batman v. Superman: Dawn of Justice" hay "Deadpool"./.