Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh của Trung Quốc cho biết theo thông tin do Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cung cấp, 7 công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong đợt lũ quét, sạt lở tại huyện Mông Sơn, thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.Theo thông báo, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để lo hậu sự cho các nạn nhân.Bên cạnh đó, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cũng đã gửi thông tin nhân thân của 30 công dân Việt Nam đã được đảm bảo an toàn tính mạng về cho cơ quan chức năng trong nước để xác minh, có cơ sở thu xếp đưa về nước trong thời gian sớm nhất.Các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cho biết có 3 cháu nhỏ từ 1-3 tuổi, là con em của các lao động Việt Nam, đã được đưa vào chăm sóc tại trung tâm cứu trợ của thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc./.