Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Hà Nội đã quyết định sẽ thanh tra toàn diện quá trình quản lý, sử dụng đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội nói chung, khu vực Đồng Xanh, nơi được quy hoạch xây dựng sân bay Miếu Môn nói riêng.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết như vậy vào lúc 19 giờ ngày 20/4.Trước đó, vào chiều 20/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã mời 100 người dân xã Đồng Tâm đại diện cho đông đảo nhân dân trực tiếp đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó giải quyết vấn đề một cách hợp tình hợp lý trong thời gian tới.Tuy nhiên vì nhiều lý do, trong đó có việc thời gian khá gấp gáp trong buổi chiều muộn, địa bàn xã cách trung tâm huyện khoảng 22 km nên buổi đối thoại không diễn ra như dự kiến. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại với người dân vào ngày 21/4 hoặc 22/4.Tại buổi thông báo với sự có mặt của đại diện lãnh đạo Ban Dân nguyện Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Chính quyền huyện Mỹ Đức và đông đảo cơ quan báo chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh 3 vấn đề mà thành phố đặc biệt quan tâm và tập trung giải quyết một cách nhanh chóng, kịp thời. Đó là, đích thân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đối thoại với người dân về những vấn đề người dân quan tâm.Thành phố đã đề nghị Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel ngừng thi công cũng như các hoạt động khác để tạo thuận lợi cho công tác thanh tra. Việc thanh tra sẽ được tiến hành nghiêm túc; sẽ rà soát lại tất cả các vấn đề, kể cả những sai phạm đã xử lý trước đây, đồng thời sẽ xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức nếu có vi phạm.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị nhân dân cần kịp thời giải tỏa các đống đất cát, vật liệu tập trung tại các ngõ ra vào địa bàn thôn Hoành và xã Đồng Tâm, tránh mất an ninh trật tự, gây xáo trộn đời sống, ảnh hưởng đến nhân dân, nguy hiểm cho các cháu nhỏ đi lại, học tập.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi nhân dân thôn Hoành cần sớm nhận thức rằng hành vi bắt giữ người là trái pháp luật và cần nhanh chóng thả người...Theo ông Nguyễn Đức Chung, thành phố Hà Nội sẽ không để các đối tượng xã hội đen, có tiền án, tiền sự hoạt động, quấy nhiễu làm mất trật tự tại địa bàn trong thời gian tới, để người dân có cuộc sống yên bình.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng thời kêu gọi các hộ gia đình quản lý tốt con em đã từng có tiền án, tiền sự, nhiễm HIV, không để đối tượng này chi phối tình hình an ninh tại địa phương.Ông Nguyễn Đức Chung cũng ghi nhận rằng những ngày qua, nhân dân đã không đối xử quá mức đối với 38 cán bộ, chiến sỹ, đến nay đã có 15 người đã được thả ra ngoài...Trả lời báo chí, ông Phạm Hồng Sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hoạt động ở địa phương, một số người dân ngăn chặn không cho người lạ nào ra vào xã. Người dân hiện đang nhận thức rằng khu vực Đồng Xanh là đất nông nghiệp của nhân dân trong xã và cần được đền bù. Vì vậy, tâm lý chung của người dân là muốn thành phố vào cuộc quyết liệt, làm rõ đúng sai. Còn việc bắt giữ người trái pháp luật, xã đã vận động và mong muốn người dân sớm thả những người đang bị họ bắt giữ trái pháp luật.Ông Nguyễn An Huy, Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội cho biết: Thực hiện Quyết định số 1121 ngày 20/4 của Thanh tra thành phố, Hà Nội sẽ thành lập đoàn thanh tra gồm 6 thành viên, do ông Nguyễn An Huy làm Trưởng đoàn.Đoàn sẽ làm việc trong vòng 45 ngày kể từ ngày 20/4. Sau khi có kết luận, thành phố Hà Nội sẽ báo cáo các cơ quan chức năng cấp trên và thông báo rộng rãi đến đông đảo người dân, báo chí được biết./.