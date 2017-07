Bức tường bị đổ sập tại sân vận động ở Dakar, Senegal ngày 15/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/7, Senegal đã quyết định ngừng mọi sự kiện thể thao và văn hóa cho tới khi diễn ra cuộc bầu cử vào cuối tháng này.Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi xảy ra một vụ chen lấn tại sân vận động làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong trận chung kết Cup liên đoàn bóng đá Senegal tại Dakar.Người phát ngôn của thủ tướng Senegal cho biết: "Mọi hoạt động thể thao và văn hóa đều bị cấm trên toàn lãnh thổ cho đến hết chiến dịch tranh cử."Theo kế hoạch, cuộc bầu cử cơ quan lập pháp Senegal sẽ diễn ra ngày 30/7 tới.Ông cho biết thêm một tổ điều tra tư pháp sẽ được thiết lập để làm rõ nguyên nhân thảm kịch trên và xác định người phải chịu trách nhiệm về sự cố này.Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khi trận đấu giữa 2 đội bóng US Ouakam và Stade de Mbour đang trong hiệp phụ, các cổ động viên US Ouakam bắt đầu ném đá vào các cổ động viên Stade de Mbour, khiến khán giả vội vã rời bỏ chỗ ngồi.Một bức tường phía sau các cổ động viên ngoài trời đổ sập xuống những người cổ vũ, gây nên cảnh tượng chen lấn, xô đẩy hoảng loạn, khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay.Chiến dịch tranh cử của đảng cầm quyền của Tổng thống Macky Sall đã tạm ngừng trong ngày 16/7 để chia buồn với các nạn nhân.Trong một tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Sall cam kết tăng cường an ninh tại các sân vận động ở Senegal và nhanh chóng trả lại công lý cho gia đình các nạn nhân./.