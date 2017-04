Lần đầu tiên trong lịch sử, Singapore đã vượt lên ngang hàng với Đức để trở thành nước có quyền hạn hộ chiếu lớn nhất trong bảng xếp hạng quốc tế.Đức và Singapore hiện đang cùng đứng đầu bảng xếp hạng Quyền hạn hộ chiếu toàn cầu năm 2017, do Chỉ số Hộ chiếu Arton Capital công bố.Trong một thông cáo báo chí được công bố vào thứ Ba (18/4) của Arton Capital, người có hộ chiếu Singapore giờ đây đã có thể được cấp thị thực tại thời điểm đến ở Ukraine trong thời gian tối đa 15 ngày, nâng số điểm của hộ chiếu Singapore lên 1 đơn vị, đạt 159 điểm.Trước khi có sự thay đổi này, Singapore đứng ở vị trí thứ 2.Cũng theo thông cáo, Đức vẫn đứng đầu về du lịch không cần thị thực. Người Đức có thể tới 125 nước mà không cần thị thực, trong khi đối với người Singapore số nước là 122.Nhưng Singapore đã chiến thắng Đức bằng số điểm có được nhờ việc cấp thị thực vào thời điểm đến, khi đạt 37 điểm so với 34 điểm của Đức. Kết quả là hai nước hòa nhau, cùng đứng ở vị trí thứ nhất.“Người Singapore có thể vui mừng khi hộ chiếu của họ mang lại cho họ khả năng lưu động toàn cầu ở hạng cao nhất,” Arton Capital cho biết.Chỉ số hộ chiếu so sánh hộ chiếu của 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc và 6 vùng lãnh thổ.Singapore đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng chỉ số giới hạn thị thực do Henley và Các cộng sự đưa ra năm nay. Bảng xếp hạng này cũng đánh giá khả năng tự do đi lại, nhưng dùng một cách khác để tính toán quyền hạn của một tấm hộ chiếu.Đức cũng đứng đầu bảng xếp hạng này, với quyền tiếp cận không cần thị thực tới 176 quốc gia trên tổng số tối đa 218 quốc gia.Chỉ số giới hạn thị thực cho biết người có hộ chiếu Singapore có thể tiếp cận 173 quốc gia mà không cần thị thực.Trong cả hai bảng xếp hạng, Singapore là quốc gia châu Á có thứ hạng cao nhất./.