Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/1, New Zealand và Singapore đã cam kết tiếp tục hợp tác quân sự giữa 2 nước và sẽ mở rộng sang những lĩnh vực mới.Đây là thông tin được đưa ra trong tuyên bố chung sau khi Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee và người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen chứng kiến cuộc tập trận bắn đạn thật Thunder Warrior tại Khu huấn luyện Waiouru của New Zealand.Tuyên bố chung cũng cho biết hai nước cam kết duy trì quan hệ và hướng tới các cơ hội tốt hơn để tăng cường hợp tác quốc phòng.Hai Bộ trưởng Quốc phòng nhất trí khởi xướng một hội nghị chính thức cấp bộ trưởng nhằm triển khai các cuộc thảo luận "về các vấn đề chung liên quan."Bên cạnh đó, ông Brownlee cũng khẳng định cam kết của New Zealand với Thỏa thuận quốc phòng 5 cường quốc (FPDA - gồm Anh, Australia, New Zealand, Malaysia và Singapore), cũng như khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng./.