Singapore đã từ chối thay Philippines làm chủ nhà Đại hội thể thao Đông Nam Á 2019 (hay còn gọi là SEA Games 30).Trong một tuyên bố ngày 4/8, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Singapore - ông Chris Chan - cho rằng hiện chỉ có Việt Nam và Campuchia là phù hợp để đăng cai đại hội thể thao khu vực trong những năm tiếp theo, còn các nước khác nên cân nhắc trong việc thay thế Philippines, sau khi chính phủ nước này thừa nhận đặc biệt quan ngại đến vấn đề an ninh, khủng bố.Theo ông Chris Chan, trước khi SEA Games 29 chính thức khởi tranh vào ngày 19/8 tới, Hội đồng thể thao Đông Nam Á nên nhóm họp và quyết định vấn đề này.Hồi tháng Bảy vừa qua, Chính phủ Philippines đã thông báo quyết định không đăng cai SEA Games 30 với lý do để tập trung nguồn lực vào việc tái thiết thành phố Marawi ở miền Nam nước này đang bị tàn phá trong các cuộc giao tranh kéo dài gần 3 tháng nay giữa lực lượng quân đội và các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Các quan chức thể thao Philippines đã chính thức đưa ra quyết định từ bỏ kế hoạch đăng cai SEA Games sau nhiều cuộc họp với Tổng thống Rodrigo Duterte và Chủ tịch Ủy ban thể thao Philippines William Ramirez.Trong một tuyên bố, ông Ramirez giải thích: "Các nguồn lực cần được tập trung để tái thiết Marawi thay vì chi cho việc đăng cai SEA Games 2019."Trước đó, vào năm 2015, Philippines đã đồng ý đăng cai SEA Games 2019 sau khi 2 quốc gia khác là Việt Nam và Brunei theo luân phiên từ chối tổ chức sự kiện này.Cách đây 12 năm, đất nước Vạn đảo cũng đã là chủ nhà rất thành công của ngày hội thể thao lớn nhất khu vực./.