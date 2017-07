Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã phối hợp với lực lượng chức năng triệt xóa một tụ điểm đánh bạc lớn xảy ra trên địa bàn ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, huyện Kế Sách.Vụ việc xảy ra vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 15/7, Công an huyện Kế Sách đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bất ngờ ập vào, bắt quả tang 14 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại nhà ông Trần Văn Sơn, sinh năm 1958, ở ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, huyện Kế Sách.Tang vật thu giữ gồm một bộ tài xỉu, số tiền gần 70 triệu đồng, 10 điện thoại di động, sáu xe môtô và một số tang vật có liên quan.Tụ điểm này do hai anh em Nguyễn Chiến Trường, sinh năm 1979, và Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1982, ngụ tại ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, huyện Kế Sách mượn nhà của ông Sơn và đứng ra tổ chức.Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.