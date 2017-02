Cảnh sát Pháp vẫn đang tìm nguyên nhân khiến bé Yanis thiệt mạng. (Nguồn: twitter)

Cái chết gây sốc của một cậu bé 5 tuổi được phát hiện bên bờ kênh, chỉ mang một đôi tất và đồ lót với nhiều vết nứt ở hộp sọ đã gây chấn động giới truyền thông Pháp.Cậu bé được cho là đã bị cha dượng của mình trừng phạt dã man vì tè dầm ra giường.Sự việc này đã xảy ra tại tỉnh Aire-sur-la-Lys miền bắc tỉnh Pas-de-Calais vào khoảng 2 giờ 45 phút sáng hôm thứ Hai.Theo tờ Le Parisien, thi thể bé Yanis đã được tìm thấy cách nhà của cha dượng và mẹ khoảng 200m. Tuy nhiên, tờ La Voix Du Nord lại nói rằng ngôi nhà thuộc sở hữu của người cha dượng và mẹ cậu bé sống ở một nơi khác.Cặp vợ chồng này đều thất nghiệp. Họ kết hôn từ tháng 8​/2015 và không có con chung.Các nhân viên từ Trung tâm cứu hỏa và cứu hộ (CODIS) đến hiện trường vụ việc cho biết cậu bé đã tử vong vì "bị đau tim." Cảnh sát cho biết người cha dượng thông báo cho họ về sự việc và nói rằng khi được tìm thấy, bé Yanis đã bất tỉnh.Hiện cả cha dượng và mẹ của cậu bé đang bị thẩm vấn do nghi ngờ đã "cố tình dùng bạo lực nhưng gây chết người không chủ ý" tại đồn cảnh sát ở gần thị trấn Saint-Omer. Truyền thông Pháp dẫn lời các nguồn tin rằng cậu bé bị gãy mũi và có nhiều vết thương cũ.Theo công tố viên Patrick Leleu của thị trấn Saint-Omer, người cha dượng đã trừng phạt cậu bé bằng cách đuổi ra ngoài đường vào nửa đêm do cậu tè dầm. Khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé tử vong vì nhiều vết chấn thương sọ não. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân cái chết.Cảnh sát cho biết cha dượng ​là người đã quyết định ra hình phạt bắt cậu bé ra đường. Anh ta sau đó đã đạp xe đi theo cậu bé.​Người cha dượng khẳng định Yanis "mắc bệnh tè dầm." Trong ngày xảy ra bi kịch, Yanis lại tè dầm nên người cha dượng bắt cậu bé ra ngoài và chạy nhiều vòng quanh nhà.Hàng xóm của cặp vợ chồng mô tả họ là những người bình thường và không thấy có dấu hiệu gì là cậu bé bị bạo hành.​"(Mẹ của Yanis) đến đây từ 2-3 tháng trước. Chúng tôi không biết nhiều về người mẹ lắm, có vẻ như cô ta vẽ tranh trẻ em. Cô ta cũng không hay nói chuyện," một người hàng xóm tên Jean cho hay.​"Cô ta khá nhã nhặn và kín tiếng. Cậu bé nói chung cũng được ăn mặc gọn gàng," một người hàng xóm khác nhớ lại.​La Voix du Nord xác định người mẹ tên là Émilie I. và nói rằng những người hàng xóm "chưa bao giờ nghe thấy tiếng cãi vã hay tiếng cậu bé khóc."​Họ hàng của cậu bé Yanis đã lập một nhóm trên Facebook để tưởng niệm cậu bé cũng như kêu gọi đóng góp để tổ chức tang lễ.​Tờ Le Figaro cho biết nhóm Facebook này được Guillaume và Mélanie C, cô và chú của cha ruột của Yanis điều hành."Cậu bé đáng yêu," "Thiên thần nhỏ" hay "Hãy an nghỉ" là những lời mà mọi người viết dưới những bức ảnh của cậu bé."Tôi không hiểu vì sao người ta lại có thể làm tổn thương một đứa trẻ như vậy. Trái tim tôi cảm thấy rất đau đớn," một người chia sẻ./.