Khói bốc lên từ khu vực phía Tây Nam Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 28/12, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc không kích chưa rõ do máy bay của bên nào thực hiện nhằm vào một ngôi làng mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ ở miền Đông Syria đã khiến ít nhất 22 dân thường thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em.Theo tổ chức này, những dân thường trên thuộc hai gia đình của làng Hojna.Ngôi làng này nằm ở tỉnh Deir Ezzor giàu dầu mỏ - khu vực phần lớn nằm trong sự kiểm soát của IS và thường xuyên bị liên quân do Mỹ đứng đầu nhắm tới./.