Các tay súng quân nổi dậy Syria ở ngoại ô al-Bab, ngày 1/2. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 6/2 cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị "bao vây hoàn toàn" tại thị trấn Al-Bab, thuộc tỉnh Aleppo của Syria, sau khi các lực lượng trung thành với chính quyền Syria cắt đứt một con đường dẫn tới thành trì chính cuối cùng của IS ở tỉnh này.Thông báo của SOHR nêu rõ: "Al-Bab hiện đã bị lực lượng chính quyền bao vây hoàn toàn từ phía Nam và bị các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy bao vây từ phía Đông, Bắc và Tây."Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman cho biết diễn biến trên xảy ra sau khi "các lực lượng chính phủ và lực lượng dân quân ủng hộ chính quyền kiểm soát được con đường chính duy nhất và cuối cùng kết nối giữa Al-Bab và Raqa do lực lượng thánh chiến sử dụng"./.