Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy tại Hàn Quốc Lê Thùy Trang phát biểu chào mừng đại hội. (Ảnh: Vũ Toàn-Hữu Tuyên/Vietnam+)

Thi đấu môn bóng đá tại đại hội. (Ảnh: Vũ Toàn-Hữu Tuyên/Vietnam+)

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai mạc đại hội. (Ảnh: Vũ Toàn-Hữu Tuyên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong hai ngày 5 và 6/8, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức vòng chung kết Đại hội thể dục thể thao sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 10.Đại hội thể thao lần này diễn ra tại Trường Đại học Sun Moon ở thành phố Asan thuộc tỉnh Nam Chungcheong, cách thủ đô Seoul hơn 100 km về phía Nam.Đây là một trong những hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh lần thứ 72 của Việt Nam, 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam​-Hàn Quốc và 10 năm thành lập VSAK.Phát biểu khai mạc sự kiện thường niên này, Chủ tịch VSAK kiêm Trưởng ban tổ chức đại hội Phạm Hải Chiến nêu rõ hoạt động thể thao này không chỉ mang lại một sân chơi bổ ích cho các sinh viên sau những giờ học tập và nghiên cứu căng thẳng mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, qua đó quảng bá hình ảnh sinh viên Việt Nam thân thiện, năng động và tài năng đến bạn bè Hàn Quốc và các nước khác đang học tập tại đây.Chủ tịch VSAK đánh giá cao việc rất nhiều sinh viên Việt Nam hăng hái chủ động đăng ký tham gia các hoạt động thể thao của cộng đồng, coi đây là sự khích lệ to lớn đối với VSAK, đồng thời chúc các bạn du học sinh thu được nhiều thành công trong thời gian học tập tại Hàn Quốc.Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy tại Hàn Quốc Lê Thùy Trang bày tỏ vui mừng nhận thấy số lượng vận động viên tham dự ngày càng gia tăng và các môn thi đấu ngày càng phong phú hơn, cho thấy sự trưởng thành và tính chuyên nghiệp được nâng cao của Ban tổ chức đại hội lần này.Nhân dịp này, bà Trang cảm ơn các nhà tài trợ và Ban Giám hiệu Trường Đại học Sun Moon đã tạo điều kiện cho sự kiện này, bày tỏ mong muốn các nhà tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ các hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Bà Trang cũng nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thực sự vui mừng và tự hào trước những thành tích mà sinh viên Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.Thay mặt các nhà tài trợ, Hiệu phó Trường Đại học Sun Moon Kwun Hee-tae bày tỏ tự hào được là nơi đăng cai tổ chức vòng chung kết đại hội năm nay.Ông khẳng định các sinh viên Việt Nam rất thông minh và hiếu học, nhiệt tình trong các hoạt động cộng đồng, đồng thời nêu rõ Hàn Quốc là môi trường thuận lợi, xứng đáng để họ lựa chọn để đến học tập và nghiên cứu.Ông Kwun Hee-tae đánh giá cao sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam dành cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc trong suốt thời gian qua, chúc các sinh viên gặt hái được thành tích cao trong học tập và nghiên cứu, trở thành những nhân tài của đất nước và có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Việt Nam.Tham dự vòng chung kết của đại hội có khoảng 700 vận động viên và cổ động viên đến từ các trường đại học trên toàn Hàn Quốc, thi đấu ở các nội dung như bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng bàn, cầu lông, điền kinh... Một điểm mới trong đại hội năm nay so với các kỳ đại hội năm trước là có thêm nội dung thi đấu cờ vua và cờ tướng.Nhiều sinh viên tham dự đại hội năm nay bày tỏ mong muốn hoạt động thể thao thường niên này sẽ được duy trì trong các năm tới để họ có cơ hội tranh tài, gặp gỡ bạn bè từ khắp nơi trên toàn Hàn Quốc, trao đổi kinh nghiệm học tập và chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống tại đây.​Bên cạnh các hoạt động thể thao, nhiều hoạt động văn nghệ cũng đã được tổ chức. Các tiết mục văn nghệ do sinh viên biểu diễn gồm những ca khúc, điệu múa của Việt Nam và Hàn Quốc ca ngợi quê hương đất nước, thể hiện nét đặc trưng của văn hóa hai nước cũng như tinh thần năng động, dấn thân của thế hệ trẻ.Hiện có khoảng 15.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu ở nhiều bậc tại các trường đại học và viện nghiên cứu của Hàn Quốc.Trong những năm gần đây, con số này có xu hướng gia tăng do ngày càng nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam lựa chọn Hàn Quốc làm nơi học tập, xuất phát từ sự tương đồng về văn hóa giữa hai nước và các chính sách thu hút lưu học sinh của Hàn Quốc./.