Đoàn chủ tịch cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (SOM 2) và các cuộc họp liên quan bước vào ngày làm việc đầu tiên.Các đại biểu tập trung vào việc tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác then chốt, trong đó có vấn đề chính sách về phụ nữ và kinh tế; giấy chứng nhận xuất khẩu, vấn đề hợp tác an toàn thực phẩm.Bên lề hội nghị, đại diện các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung trên.Ông Fredrick Mahuru Tamarua, đại biểu đến từ Papua New Guinea cho rằng phụ nữ đóng vai trò quan trọng đối với tất cả các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Sự tham gia của phụ nữ vào APEC là thực sự cần thiết đối với tăng trưởng kinh tế của khu vực cũng như toàn cầu, đặc biệt là đối với việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm.Theo ông Fredrick Mahuru Tamarua, đối với chính sách về phụ nữ và kinh tế, chủ nhà Việt Nam cần giải quyết vấn đề về phụ nữ và tăng trưởng bền vững cùng nhiều vấn đề khác nhằm thúc đẩy phụ nữ phát triển trong APEC.Đại biểu Yong Shik Choi đến từ Hàn Quốc cho rằng vai trò của phụ nữ đối với phát triển đang được cải thiện mạnh mẽ tại châu Á cũng như các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương."Hàn Quốc muốn chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong việc thúc đẩy quyền, vai trò của phụ nữ trong xã hội với các quốc gia khác bởi vì Hàn Quốc là đất nước của công nghệ và đã sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhiều công ty trong lĩnh vực công nghệ của Hàn Quốc đều dành vị trí lãnh đạo quan trọng cho phụ nữ," ông Yong Shik Choi cho hay.Ông Yong Shik Choi bày tỏ phụ nữ Việt Nam sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn nữa vào sự phát triển kinh tế-xã hội. Hàn Quốc và Việt Nam là những đối tác quan trọng của nhau và có sự hợp tác chặt chẽ trong việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ.Bộ Bình đẳng giới và Gia đình của Hàn Quốc đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thành công từ hệ thống quản lý chính sách của mình với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam.Trong 5 năm qua, Việt Nam đã hỗ trợ ba trung tâm đào tạo phụ nữ ở Việt Nam và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo nghề...Theo ông Lê Anh Ngọc, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một trong những nội dung quan trọng mà Việt Nam trình bày trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và các cuộc họp liên quan là tổng quan về xuất nhập khẩu, công tác quản lý nông, lâm, thủy sản của Việt Nam.Đề xuất của nền kinh tế chủ nhà Việt Nam nhằm đưa ra những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong khâu giấy tờ, chứng thư kèm theo các lô hàng đối với các đối tác là các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Các đề xuất này sẽ giúp giảm thiểu các trở ngại, rào cản. Cùng với đó, hỗ trợ tăng cường xuất nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp đối tác.Việt Nam là quốc gia xuất khẩu thủy, hải sản lớn. Vì vậy, trong khuôn khổ các cuộc làm việc lần này, Việt Nam mong muốn tìm được các đối tác cụ thể trong lĩnh vực thủy, hải sản nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung. Các cơ quan có thẩm quyền để có thể trao đổi thuận lợi hơn, góp ý trực tiếp với các đối tác; có giải pháp xử lý, giảm thiểu các rào cản trong lĩnh vực xuất nhập khẩu một cách trực tiếp, nhanh chóng. Việc đưa ra các đề xuất tạo điều kiện cho các nước đối tác là các nền kinh tế thành viên trong Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đưa ra biện pháp cải thiện nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam đối với các nước đối tác trong Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.Đối với vấn đề hợp tác an toàn thực phẩm được bàn thảo tại Hội thảo Giấy chứng nhận xuất khẩu, ông Micheal Choi thuộc Ban Chính sách nông nghiệp, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và các cuộc họp liên quan nhằm thắt chặt hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ thương mại, trong đó có lĩnh vực thực phẩm.Điều quan trọng là phải đảm bảo sự cân bằng giữa việc tạo thuận lợi, thông thoáng trong các hoạt động thương mại, các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, đồng thời phải bảo vệ sức khỏe con người và động, thực vật. Nhiều quốc gia có quy định rất chặt chẽ về nhập khẩu thực phẩm để đảm bảo sức khỏe của người dân.Vì thế, muốn thâm nhập vào các thị trường khó tính, các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương cần vượt qua nhiều hàng rào thương mại."Trên thực tế, mỗi quốc gia đều có quy định riêng về giấy chứng nhận xuất khẩu. Thực phẩm được xuất khẩu sang thị trường nào đều phải đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của thị trường đó. Hiện nay, xuất khẩu thực phẩm đang có xu hướng gia tăng trên toàn cầu. Các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương cũng cần một môi trường kinh doanh công bằng, cởi mở đối với tất cả các nền kinh tế trong khu vực APEC," ông Micheal Choi cho hay./.