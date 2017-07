Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 20/7, tại Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết việc đưa thi hài haithiệt mạng tại Philippines do bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf tại Philippines sát hại; một công dân bị thiệt mạng sau các cuộc tấn công của Philippines nhằm vào nhóm khủng bố Abu Sayyaf về nước, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, đến nay, các thủ tục hậu sự cho hai thuyền viên tàu Royal 16 đã hoàn tất.""Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Philippines để hoàn tất các thủ tục cần thiết, sớm đưa thi hài một công dân Việt Nam bị thiệt mạng, do các vụ tấn công của Philippines nhằm vào nhóm khủng bố Abu Sayyaf, về nước. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân và mong các gia đình sớm vượt qua thời khắc đau thương to lớn này," bà Lê Thị Thu Hằng cho biết./.