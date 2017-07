Mưa kéo dài khiến mực nước tại suối Nậm La, thành phố Sơn La dâng cao, gây ngập úng nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Do ảnh hưởng của thời tiết, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây sạt lở ở nhiều khu vực.Đặc biệt, vào tối 19/7, tại tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã xảy ra một vụ tai nạn do sạt lở đá. Nhiều tảng đá lớn đồng loạt lăn từ trên núi xuống đã phá hủy hoàn toàn ngôi nhà của chị Trần Thị Thơm (sinh năm 1978, trú tại tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La) khiến chị Thơm bị thương tích nặng ở chân và tay, con trai chị Thơm 4 tuổi bị tảng đá to đè dập nát hai chân.Sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền phường Quyết Thắng phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cứu nạn, huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiến máu cứu người, quyên góp ủng hộ nạn nhân và tập trung lực lượng khắc phục hậu quả.Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La cũng tiến hành rà soát tất cả các điểm có nguy cơ sạt lở đá, tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn./.