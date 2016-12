Blogger Brant Brothers

Ngày 16/3, Maybelline đăng tải tấm hình của một beauty blogger lên trang Instagram của nhãn hàng.Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đó không phải là một gương mặt nam giới râu ria lún phún với gò má tạo khối sắc sảo, đôi mắt được trau chuốt bằng mi giả và làn môi thoa son matte đỏ hồng nổi bật.Anh chàng ấy là MannyMua – một trong những nam beauty vlogger hàng đầu hiện nay với số lượng followers đạt hơn 1,7 triệu người (và con số này vẫn đang gia tăng mỗi ngày).Dẫu MannyMua đã có chỗ đứng trong thế giới làm đẹp bấy lâu, nhưng việc anh xuất hiện lần đầu tiên trên trang Instagram của Maybelline – một thương hiệu drugstore cơ bản phủ sóng gần như khắp địa cầu – đã ngấm ngầm khẳng định một sự thật rằng thế giới son phấn giờ đã không hoàn toàn thuộc về phụ nữ nữa.Lật lại mùa Hè năm 2015, chiến dịch “Art of the lips” của M.A.C cũng đã khiến không ít người trầm trồ vì hình ảnh những cặp môi rực rỡ cùng bộ râu đặc trưng của nam giới được căng phủ khắp những con phố lớn bậc nhất tại Châu Âu.Chuyện làm đẹp bỗng trở nên bình đẳng đến mức hiển nhiên giữa hai giới chỉ với việc đặt một làn môi gợi cảm dưới chòm ria mép rậm rạp.Cùng với Maybelline và M.A.C, những nhãn hiệu khác như NYX, OCC Makeup, Make Up For Ever, Morphe Brushes… cũng không ngại ngần bày tỏ sự ưu ái cho những beauty blogger nam trên các kênh truyền thông của mình.Bằng cách sử dụng hình ảnh lạ đời là cặp môi rực rỡ hay đôi mắt được tô vẽ cầu kỳ, gò má lấp lánh highlighter trên khuôn mặt nam tính rắn rỏi, các nhãn hàng lớn dường như đang rủ nhau chuyển sang một thời kỳ mới: thời quyền lực làm đẹp nằm trong tay phái mạnh.Lý giải cho xu thế “bình đẳng giới” này trong chiến dịch của các thương hiệu làm đẹp, có thể nhắc đến sự gia tăng tuy chậm mà chắc của cộng đồng beauty blogger nam trên các trang mạng xã hội.Khởi đầu, đó là những trang blog hướng dẫn cách thức cạo râu, cắt tóc, xức nước hoa, dưỡng da – những vấn đề làm đẹp thông thường của phái mạnh trong cuộc sống hàng ngày.Những trang viết có tiếng như The grooming guru, In Haute Pursuit, Boyface khi song hành cùng các tạp chí lớn cho nam giới như GQ, Esquire đã trở thành cẩm nang tận tụy cho một thế hệ phái mạnh hiện đại: nam tính, lịch lãm đi liền với chỉn chu, biết chăm sóc cho bản thân.Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu tìm hiểu và sử dụng mỹ phẩm của nam giới cũng phát triển nhanh chóng: từ việc tìm tòi sử dụng đồ dưỡng da phù hợp cho đến việc dùng che khuyết điểm phủ mụn, quầng thâm cho làn da tinh tươm hơn…Đỉnh điểm, một bộ phận đông đảo các chàng trai còn viện đến cả kem nền, bronzer, highlighter, phấn mắt cho khuôn mặt bừng lên vẻ lộng lẫy mà chị em có khi còn thua xa.Chính những điều này dẫn đến sự bùng phát mãnh liệt của cộng đồng blogger làm đẹp là nam giới trên Youtube và Instagram.Thay vì chia sẻ những lời khuyên dùng nước cạo râu, dưỡng thể, họ lại hướng dẫn trang điểm bằng cả tá đồ mỹ phẩm cùng kỹ năng tô vẽ điêu luyện.Chưa khi nào những khuôn mặt được tô vẽ cầu kì của nam giới lại được phủ sóng rộng rãi đến vậy trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng.Có thể kể đến MannyMua – beauty guru người Latin với hơn 1,7 triệu fan trên Youtube cùng những hợp đồng kết hợp với các thương hiệu như Benefit, Makeup Geek; Patrick Starrr – anh chàng 26 tuổi người Philippines với gần 2 triệu fan; Jeffree Star – ngôi sao làm đẹp của cộng đồng Youtube với gần 3 triệu người theo dõi và một thương hiệu mỹ phẩm riêng luôn cháy hàng mỗi khi ra sản phẩm mới…Dường như lâu nay chúng ta đã quên bẵng mất một sự thật rằng: một nửa thế giới cũng có nhu cầu làm đẹp riêng.Các thương hiệu mỹ phẩm giờ đây đã chẳng thể nào làm ngơ trước sự đổ bộ của đối tượng khách hàng đặc biệt này.Kể từ năm 2015 đến nay, sự bùng nổ của thế hệ nam beauty blogger đã và đang làm lung lay định kiến truyền đời: Chỉ phụ nữ mới tô son, kẻ mày, làm đẹp.Không kể đến những ngôi sao mạng xã hội Youtube hay Instagram, nhà thiết kế Tom Ford – biểu tượng của sự nam tính, lịch lãm trong giới thời trang cũng từng tự hào thú nhận rằng: “Mọi người cứ nghĩ da tôi tự nhiên đã tuyệt như vậy, nhưng không. Tôi rất chú trọng vào việc chăm sóc da. Tôi dùng bronzer mỗi ngày để màu da có được độ rám nắng nhất định. Sau khi chơi tennis, tôi dùng highlighter tán lên gò má, đầu mũi, trán và những nơi ánh sáng chiếu đến."Cùng với sự thật thà đó, Tom Ford cũng trở thành người tiên phong trong lĩnh vực làm đẹp khi cho ra đời bộ sưu tập mỹ phẩm dành riêng cho nam giới gồm các sản phẩm: che khuyết điểm, bronzer, dưỡng ẩm toàn thân…Theo ước tính, bộ sản phẩm này sẽ đóng góp khoảng 2,5 triệu mỹ kim vào đế chế làm đẹp của Tom Ford và chỉ trong 5 năm sẽ giúp thương hiệu này đạt được con số tổng doanh thu là 500 triệu đô la Mỹ.Đây cũng có thể coi là câu trả lời xác đáng dành cho những mong chờ của phái mạnh. Bởi lẽ, thị trường mỹ phẩm thế giới hiện nay vẫn luôn tập trung vào phái nữ.Việc xuất hiện những chiến dịch hiếm hoi của Tom Ford, M.A.C, Benefit hay Make Up For Ever với hình ảnh người mẫu nam hay beauty blogger nam có tiếng cùng khuôn mặt phấn son lộng lẫy, nghiễm nhiên nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt.“Phái mạnh chúng tôi không đòi hỏi 'nữ quyền'. Chỉ đơn giản chúng tôi muốn tạo ra những bản thể tốt đẹp nhất của chính mình mà thôi. Với tôi, trang điểm là phi giới tính. Mỹ phẩm là những công cụ quyền năng giúp chúng tôi tự tin hơn vào chính bản thân mình,” blogger Beauty Boy cho biết.Tất nhiên, không phải bất cứ anh chàng nào cũng cần xúng xính phấn son mỗi ngày. Nhưng họ hoàn toàn có thể tự do sử dụng những sản phẩm làm đẹp như nửa kia của thế giới – phái yếu – để trở nên tự tin hơn, từ dầu tẩy trang, nước toner, kem chống lão hóa, kem che khuyết điểm, chì kẻ mày...Vì một lẽ, làm đẹp là một đặc quyền phi giới tính, và bất cứ ai cũng có quyền được vun đắp cho chính bản thân mình để trở nên tuyệt vời hơn./.