Ngân hàng trung ương Anh tại London ngày 11/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s ngày 11/7 đã đưa ra nhận định rằng kinh tế Anh đang trên đà tăng trưởng chậm lại đáng kể.Trong bối cảnh mức tăng lương ì ạch cùng với những bất ổn liên quan đến việc rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, kinh tế Anh dự báo sẽ chỉ tăng trưởng 1,4% trong năm nay và 0,9% vào năm 2018, bước thụt lùi đáng kể so với mức tăng trưởng 1,8% của năm ngoái.S&P dự báo từ nay tới giữa năm 2019, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) sẽ chưa tăng lãi suất. Các chuyên gia của S&P cho rằng nếu các cuộc đàm phán liên quan đến các điều khoản về vấn đề Brexit bị chững lại, thời gian dành cho các cuộc đàm phán về định hình mối quan hệ thương mại trong tương lai giữa Anh và EU sẽ gặp bất lợi và sẽ eo hẹp hơn.Xét trên khía cạnh tác động về mặt kinh tế, trong trường hợp tình huống này xảy ra, đồng bảng Anh sẽ rớt giá đáng kể và lạm phát sẽ tăng lên. Khi đó, cho dù BoE có quyết định tăng lãi suất hay không thì tác động của vấn đề trên đối với tăng trưởng kinh tế đều bất lợi do lãi suất và lạm phát gia tăng sẽ gây sức ép đối với sự phát triển kinh tế.Tuy nhiên, nếu đồng bảng Anh không giảm quá mạnh so với mức hiện nay, lòng tin người tiêu dùng, đặc biệt là lòng tin của các doanh nghiệp ở nước này vẫn có thể giảm đáng kể nếu các cuộc đàm phán diễn ra chậm chạp.Khi đó, các doanh nghiệp sẽ buộc lòng phải cân nhắc lại kế hoạch kinh doanh và chuyển trụ sở hoạt động ra khỏi nước Anh, dẫn tới việc đầu tư và chi tiêu cho tiêu dùng giảm sút. S&P rất có thể sẽ phải điều chỉnh dự báo về tăng trưởng kinh tế của Anh trong năm nay và năm tới./.