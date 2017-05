Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo. (Nguồn: AP)

Sputnik dẫn thông tin được đăng tải trên báo Komersant của Nga cho biết các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Mặt trận al-Nusra đang sử dụng súng trường bắn tỉa có kính ngắm đêm và thiết bị điện tử do Nga sản xuất.Tờ báo dẫn lời một nguồn tin nêu rõ: "Chúng tôi đã tìm thấy máy đo khoảng cách quang điện (EOC) được sản xuất ở Nga." Hiện không rõ các chiến binh có được thiết bị điện tử này từ nguồn nào, song có thể các thiết bị này đã được đưa vào Syria từ nước thứ ba mà Nga bán trang thiết bị quân sự.Theo tờ báo, các chuyên gia quân sự Syria đã xác nhận thông tin trên khi kiểm tra vũ khí của những phiến quân bị tiêu diệt. Ngoài ra, các chiến binh còn sử dụng một số vũ khí đang được trang bị cho quân đội các nước NATO, trong đó có súng Remington MSR của Mỹ và súng Steyr Mannlicher SSG 08 của Áo.Tờ báo lưu ý rằng có ít nhất một Trung tá và 3 quân nhân khác của Nga đã thiệt mạng do súng bắn tỉa tại Syria./.