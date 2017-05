Tàu ngầm Trung Quốc. (Nguồn: nationmultimedia)

Tờ The Times of India đưa tin ngày 11/5, hai quan chức cấp cao của Sri Lanka cho biết chính phủ nước này đã bác bỏ đề nghị của phía Bắc Kinh về việc cấp phép cho một tàu ngầm Trung Quốc cập cảng Colombo trong tháng 5/2017.Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa bắt đầu chuyến thăm Sri Lanka.Lần gần đây nhất Sri Lanka cho phép một tàu ngầm Trung Quốc cập cảng Colombo là hồi tháng 10/2014, một động thái vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía Ấn Độ - quốc gia luôn lo lắng về việc Bắc Kinh tăng cường hoạt động tại đảo quốc mà New Delhi từ lâu coi như nằm trong tầm ảnh hưởng của mình.Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Sri Lanka khẳng định Sri Lanka ''khó có thể'' đồng ý với mọi yêu cầu cho phép tàu ngầm Trung Quốc cập cảng vào bất cứ thời điểm nào do những quan ngại từ phía Ấn Độ.Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với Đại sứ quán Trung Quốc ở Colombo khẳng định Bắc Kinh đã đề nghị Sri Lanka cho phép tàu ngầm Trung Quốc cập cảng nhưng vẫn đang chờ phản hồi.Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư rất mạnh vào Sri Lanka với việc cấp vốn cho chính quyền Colombo để xây dựng sân bay, đường sá, đường sắt và cảng biển. Điều này khiến cho Ấn Độ, vốn là đối tác kinh tế thân cận nhất của quốc đảo có 21 triệu dân này, vô cùng lo lắng./.