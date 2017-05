Nhà khoa học lừng danh Stephen Hawking. (Nguồn: SPLASH NEWS)

Nhà khoa học lừng danh Stephen Hawking đã cảnh báo rằng con người phải rời Trái Đất trong vòng 100 năm tới, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.Người đàn ông thông minh nhất thế giới cho biết tương lai của nhân loại nằm trong vũ trụ và chúng ta cần các thế hệ tiếp theo đến định cư ở một hành tinh khác trong vòng một thế kỷ tới, hoặc tất cả sẽ đối mặt với điều không thể tưởng tượng nổi.Đó là một trong những lời cảnh báo mới nhất của giáo sư Hawking, nhà vật lý lý thuyết hàng đầu thế giới và là tác giả của cuốn "Lược sử thời gian." (A Brief History of Time).Ông cũng tuyên bố rằng trí thông minh nhân tạo (AI) có thể khiến loài người suy vong, khi máy móc nổi dậy và vượt qua chúng ta trong cuộc đua tiến hóa.Hawking sẽ nói về những nỗi sợ hãi của ông trong bộ phim mới "Expedition New Earth," một phần của seri phim khoa học mới có nhan đề "Tomorrow's World" của hãng tin BBC.Gần đây, Hawking đã có bài phát biểu gây sốc tại Đại học Oxford, nơi ông tuyên bố với các đồng nghiệp trong lĩnh vực khoa học vũ trụ rằng : "Chúng ta​ phải tiếp tục đi vào không gian vì tương lai của nhân loại. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ ​tồn tại được thêm 1.000 năm nữa, nếu không tìm cách thoát khỏi hành tinh này"./.