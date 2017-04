Sự kiện quốc tế 17-23/4: Tàu sân bay Mỹ khiến thế giới khó hiểu

Tấn công ở trung tâm thủ đô Paris, Pháp

Cảnh sát Pháp có mặt tại hiện trường vụ nổ súng. (Nguồn: Reuters)

Tối 20​/​4, một vụ nổ súng tại Đại lộ Champs-Elysees ở trung tâm thủ đô Paris của Pháp đã khiến ít nhất một cảnh sát thiệt mạng và hai cảnh sát khác bị thương nặng.Cảnh sát Pháp cho biết, vụ nổ súng xảy ra khi một xe ôtô đã dừng bên cạnh một xe cảnh sát đang đỗ. Một người đàn ông đã ra khỏi xe và nổ súng về phía xe cảnh sát.Theo nguồn tin cảnh sát, có ít nhất hai kẻ tấn công liên quan tới vụ nổ súng này, một kẻ tấn công đã bị cảnh sát tiêu diệt và một kẻ tấn công khác đã bỏ trốn. Cảnh sát Pháp đã phát lệnh truy nã đối với nghi can thứ 2.Ngay sau vụ tấn công khủng bố tại Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã triệu tập một cuộc họp Hội đồng an ninh và quốc phòng vào ngày 21/4. Ông cũng khẳng định lực lượng an ninh sẽ ở mức cảnh giác cao nhất, đặc biệt liên quan đến tiến trình bầu cử sau vụ nổ súng này.Vụ tấn công tại Đại lộ Champs-Elysees xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng 1 và hai ngày sau khi hai đối tượng bị cảnh sát Pháp bắt giữ ở thành phố Marseille với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố.Điều này cho thấy khủng bố vẫn đang là nỗi ám ảnh bao trùm nước Pháp hiện nay, trở thành thách thức đối với các lực lượng an ninh và mối đe dọa thường trực đối với người dân Pháp.