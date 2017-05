Sự kiện quốc tế 1-7/5: Vị tổng thống trẻ nhất lịch sử nước Pháp

Ông Macron trở thành tổng thống trẻ nhất lịch sử nước Pháp

Tổng thống Pháp mới đắc cử Emmanuel Macron phát biểu sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai được công bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/5, kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp cho thấy ứng cử viên theo đường lối ôn hòa Emmanuel Macron đã giành chiến thắng vang dội trước đối thủ Marine Le Pen.Ở tuổi 39, ông Macron đã đi vào lịch sử nước Pháp khi trở thành chủ nhân trẻ tuổi nhất của Điện Elysee.Gánh trên vai trách nhiệm chèo lái con thuyền đất nước, ông Macron được kỳ vọng sẽ mang lại “luồng sinh khí mới” để vực dậy một nước Pháp chia rẽ sâu sắc và đang vật lộn với những khó khăn kinh tế lẫn những thách thức an ninh.Chiến thắng áp đảo của nhà lãnh đạo trẻ tuổi thuộc phong trào chính trị mới “Tiến bước” theo đường lối trung dung trước đối thủ “đáng gờm” Marine Le Pen mang tư tưởng cực hữu cho thấy cử tri Pháp vẫn tin tưởng vào việc xây dựng một quốc gia cởi mở và hội nhập.Cả Liên minh châu Âu (EU) cũng đã “quẳng được gánh lo” bởi sự lựa chọn của cử tri Pháp có thể coi là “lời tuyên cáo” mạnh mẽ cho làn sóng hoành hành của chủ nghĩa dân túy cực đoan và chống toàn cầu hóa ở châu Âu.Theo kết quả sơ bộ, ông Macron giành được khoảng 65,5-66,1% số phiếu ủng hộ, trong khi bà Le Pen giành được khoảng 33,9-34,5% số phiếu.Ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đã thừa nhận thất bại trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp trước đối thủ Emmanuel Macron, đồng thời khẳng định đảng Mặt trận Quốc gia (FN) cần phải có nhiều cải cách sâu rộng.Lễ ăn mừng chiến thắng của Tổng thống đắc cử Emmanuel Macron đã được tổ chức tối ngày 7/5 ở bên ngoài khuôn viên Bảo tàng nghệ thuật Louvre, ở trung tâm Paris.Phát biểu trước đám đông hàng chục nghìn người, ông Macron đã cảm ơn những người ủng hộ đã đi cùng ông trong chặng đường gian khó vừa qua. Ông xúc động nói: “Chúng ta đã làm được điều chưa từng có tiền lệ, với một mức độ chưa từng có. Tất cả mọi người đều nói rằng điều đó là không thể. Nhưng họ chưa biết thế nào là nước Pháp. Cảm ơn các bạn vì sự quyết tâm và cả những khó khăn mà các bạn đã vượt qua. Các bạn đã chiến thắng. Nước Pháp đã chiến thắng.”Theo các nhà phân tích, sau khi đắc cử chức Tổng thống Pháp, chính trị gia theo đường lối trung dung Emmanuel Macron sẽ phải tập hợp một đất nước bị chia rẽ sâu sắc, phải giành chiến thắng áp đảo sau hai vòng bầu cử Quốc hội cũng như phải xử lý những hồ sơ lớn, từ thất nghiệp, khủng bố cho đến xây dựng lại châu Âu.Tổng thống đắc cử Pháp kế thừa một đất nước bị chia rẽ khi có tới gần 50% số cử tri bỏ phiếu ủng hộ các phe phái chính trị cực đoan-chống châu Âu, chống toàn cầu hóa và giới tinh hoa trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống ngày 23/4.Ngoài ra, việc phân tích kết quả bỏ phiếu cũng cho thấy một nước Pháp bị chia rẽ, các vùng đô thị, sung túc, thuận lợi, có tư tưởng cải cách hơn trong khi các vùng nghèo khó lại ủng hộ phe cực hữu.Như vậy với việc đắc cử tổng thống, ông Macron biết rằng rất nhiều cử tri ủng hộ ông để cản đường phe cực hữu.Bên cạnh đó, Tổng thống đắc cử Macron cam kết vượt lên trên các đảng phái truyền thống để tạo ra được một đa số mới trung dung sau các cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6.Thị trường châu Á sáng 8/5 đã lập tức có những phản ứng tích cực sau khi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng hai ngã ngũ với chiến thắng thuộc về ứng cử viên theo đường lối ôn hòa Emmanuel Macron.Tại sàn giao dịch Tokyo sáng 8/5, đồng euro đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng qua so với đồng USD sau khi ứng cử viên Macron đắc cử tổng thống Pháp, điều đã giúp làm giảm những quan ngại về tương lai của nước Pháp trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).Cụ thể, ngay khi mở phiên giao dịch, đồng euro bất ngờ chạm mốc 1,1023 USD đổi 1 euro, mức cao nhất kể từ tháng 11/2016 và tăng so với mức 1,0998 USD/1 euro chốt phiên giao dịch tuần trước (ngày 5/5).Ngoài ra, đồng euro cũng tăng lên 124,59 yen từ mức 124,05 yen khi chốt phiên giao dịch cuối tuần trước.