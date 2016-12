Sự kiện quốc tế 19-25/12: Những vụ tai nạn, ám sát, tấn công thảm khốc

Tấn công bằng xe tải ở Đức làm 12 người thiệt mạng

Hiện trường vụ đâm xe tải tại chợ Giáng sinh ở Berlin. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 19​/12, một vụ tấn công bằng xe tải đã xảy ra tại chợ Giáng sinh Breitscheidplatz, nằm ở khu vực sầm uất nhất của Berlin, làm 12 người thiệt mạng, khoảng 50 người khác bị thương.Giới chức Đức khẳng định đây là vụ tấn công khủng bố. Trong khi đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công.Vụ tấn công trên được nhận định sử dụng chiến thuật tương tự như nhiều vụ tấn công trước đây của IS, đó là sử dụng xe tải lao vào đám đông các nước phương Tây và gây ra thiệt hại lớn.Trước đó, Mỹ cũng đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào các khu chợ ở châu Âu nhân dịp Giáng sinh trong bối cảnh IS đang thất thủ và mất dần lãnh thổ ở hai khu vực quan trọng là Iraq và Syria sau các cuộc không kích của liên quân quốc tế chống khủng bố.Vụ tấn công trên cũng là lời cảnh báo đối với chính phủ các nước trên thế giới về cách thức khủng bố mới không cần đòi hỏi nhiều về nhân lực hay công nghệ tiên tiến.Giám đốc điều hành của công ty tình báo SITE cho biết, tổ chức IS đang khuyến khích việc sử dụng xe tải tấn công trong những năm gần đây.Thông qua mạng xã hội, các tạp chí trực tuyến hay những video clip, IS đã hướng dẫn và khuyến khích những “con sói đơn độc” tự thực hiện các vụ khủng bố.Xem thêm tại đây: Video xe tải điên cuồng lao vào đám đông ở chợ Giáng sinh Berlin